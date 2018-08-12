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Скоро в школу: яркая коллекция для маленьких модников и модниц
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Скоро в школу: яркая коллекция для маленьких модников и модниц 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Наступает школьная пора и United Colors of Benetton подготовили огромное количество образов для девочек и мальчиков, от строгой школьной классики до casual толстовок. Необыкновенную сказочность коллекции придадут килты и шерстяные жилеты, сошедшие с фотографий прошлых времен. Самые требовательные маленькие модники и модницы точно не останутся равнодушными.
Классическая элегантность: рубашка из поплина с круглым воротником, жилет и юбка. С United Colors of Benetton легко стать отличником этой осенью. В ее сумочке новый школьный дневник, пенал и ластики. Она носит рубашку с жабо и воротником-стойкой, которую надевает под ярко-розовый кардиган или комбинезон. United Colors of Benetton собирает девочек в школу элегантно, как и в прошлые времена. В коллекции представлены, как классические килты, так и толстовки с капюшонами, дополненные слоганами и логотипами. Линейка верхней одежды состоит из легких пуховиков и ветровок, которые легко сочетать с солнечными желтыми стрейч-брюками или джинсовыми мини-юбками.
В коллекции для мальчиков дизайнеры предлагают обратить внимание на шерстяные жилеты, узкие джинсы, бледно-голубые рубашки и разноцветные полосатые свитера, которые можно смело комбинировать с шарфами, лонгсливами, ветровками. Диснеевскую сказочность в коллекцию внесут толстовки с изображением Микки Мауса. Микки, который отмечает в этом году свой девяностый день рождения, насчитывает больше поколений поклонников, чем любой другой мультипликационный персонаж. Он напоминает всем, независимо от возраста, о пользе смеха, оптимизма и надежды. Повседневный, задорный и современный стиль United Colors of Benetton обеспечит твёрдые 5 в школе!
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