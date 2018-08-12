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«Возраст — это плюс!». Как 60-летняя профессор университета стала иконой стиля
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«Возраст — это плюс!». Как 60-летняя профессор университета стала иконой стиля 

Домашний очаг 56 минут назад
Фото: Домашний очаг
Ее зовут Лин Слэйтер и ей 63 года. Она профессор социологии в университете Нью-Йорка и икона стиля с популярным аккаунтом в Инстаграм. Она смело носит корсеты, кожаные платья и не видит причин, почему в 63 нельзя находиться на пике моды.
Лин всегда нравилось красиво одеваться, но ей и в голову не приходило, что она может стать примером для других, пока однажды она не пришла на модный показ. Строго говоря, она просто проходила мимо, но фотографы решили, что эта женщина точно связана с миром моды.
«Фотографы окружили меня, думая, что я какой-то модный человек. Это была настоящая случайность», — рассказывала потом Лин.
Этот случай убедил ее завести аккаунт в Инстаграм @iconaccidental и писать в нем об уличном стиле, дизайнерах одежды и событиях в мире моды. Сейчас у Лин больше 100 тысяч подписчиков — и бесчисленное количество поклонников по всему миру.
«Возраст не является той переменной, которую я учитываю, когда одеваюсь. Я думаю, это прекрасно, что границы моды ослабевают», — говорит женщина.
Теперь помимо преподавания в университете Лин находит время для сотрудничества с Hamp;M и другими модными брендами, снимается в фотосессиях и общается с поклонниками. «Оставайтесь собой и экспериментируйте», — говорит она. И этому совету стоит последовать.
По материалам instyle.com
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