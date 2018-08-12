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«Скучно и невзрачно»: Лариса Вербицкая не продумала образ для выхода в свет
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«Скучно и невзрачно»: Лариса Вербицкая не продумала образ для выхода в свет 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Лариса Вербицкая Фото: архив пресс-службы
Еще больше о Ларисе Вербицкой
Косметичка Ларисы Вербицкой: «Желая похудеть, не нужно отказываться от еды и голодать»Ведущая Лариса Вербицкая — модный адепт брючных костюмов. И для очередного светского мероприятия, на этот раз показа картины Александра Горчилина «Кислота», Лариса не стала делать исключений и надела костюм. Что скажет о ее выбора наш эксперт по стилю? Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Образ очень даже неплохой, но не хватает яркости в аксессуарах. Хороший легкий костюм с сочетании с лодочками пастельного оттенка — это конечно беспроигрышный вариант, но в данном случае в наряде слишком много нейтральных цветов. Не хватает дополнительного акцента: либо яркой сумочки, яркой обуви. А так слишком скучно и невзрачно.
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