«Скучно и невзрачно»: Лариса Вербицкая не продумала образ для выхода в свет

Еще больше о Ларисе Вербицкой

Косметичка Ларисы Вербицкой: «Желая похудеть, не нужно отказываться от еды и голодать»Ведущая Лариса Вербицкая — модный адепт брючных костюмов. И для очередного светского мероприятия, на этот раз показа картины Александра Горчилина «Кислота», Лариса не стала делать исключений и надела костюм. Что скажет о ее выбора наш эксперт по стилю? Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Образ очень даже неплохой, но не хватает яркости в аксессуарах. Хороший легкий костюм с сочетании с лодочками пастельного оттенка — это конечно беспроигрышный вариант, но в данном случае в наряде слишком много нейтральных цветов. Не хватает дополнительного акцента: либо яркой сумочки, яркой обуви. А так слишком скучно и невзрачно.