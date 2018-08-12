Платье нужно, чтобы его снять? Как смотрят на платье мужчины и женщины

В это время года на улицах Минска можно встретить много красивых женщин в платьях разных моделей и цветов, сшитых и сделанных из различных материалов. И каждая из них, судя по всему, вкладывает в свой образ определенный смысл. Интересно, какой? И как воспринимают женщины и мужчины платье в целом, как элемент гардероба?

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В общем, автор постаралась получить ответы на эти вопросы у друзей и знакомых. И вот что получилось.

Женское платье не всегда предназначено для мужчин

Принято считать, что женщина надевает платье исключительно по особому поводу или чтобы произвести впечатление на представителя (может, и представителей) противоположного пола. На самом деле, это не всегда так. Очень часто девушки предпочитают платье брюкам, потому что в нем комфортнее себя чувствуешь. А, может, просто хочется женственности.

Мне почему-то сразу вспомнилось детство: мама отправляет меня гулять во двор и просит надеть брюки, а я принципиально их снимаю и категорично заявляю, что выйду из дома только в платье. До сих пор не могу понять логику себя в четырехлетнем возрасте. Сейчас моя маленькая дочь, наоборот, платью предпочитает как раз брюки или шорты. Так что же побуждает женщин все-таки надевать платье? Реплики моих респонденток:

"Я всегда колеблюсь между образом «принцесса в платье» и имиджем более уверенной в себе «дамы в джинсах».

"Платье для меня всегда ассоциируется с комфортом, в нем мне гораздо удобнее, чем в любой другой одежде".

"Платье — это праздник, красота, женственность, сексуальность. Я работаю на дому, и именно дома я надеваю платье, чаще для того, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной".

Публикация от Inspo Lola (@street_style_corner) 29 Июл 2018 в 8:37 PDT "Для меня платье — это свобода! И прежде всего — свобода выбора в одежде".

"С помощью платья можно грамотно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Это всегда очень выгодно и удобно".

"В платье я всегда чувствую себя молодой и свободной!"

Платье прекрасно подходит для летних велосипедных прогулок

Как видите, мотив «я собираюсь надеть платье, чтобы соблазнить мужчину» точно не является основным для современных женщин.

Мужчины любят глазами?

Как утверждает стереотипное общественное мнение, мужчины «любят глазами». Но, оказывается, не всем им нравятся дамы в платьях. Кто-то ассоциирует этот вид одежды с теплым июльским дождем и плотно прилегающей к женскому телу тонкой тканью, а для кого-то вообще не имеет значения, что конкретно надето на его избраннице, так как главное — органичность образа в целом.

Поговорив с мужчинами, я получила от ценителей женской красоты совершенно разные и неожиданные ответы на вопрос «А что для вас означает платье?»

"Платье — это дополнение образа женщины в прямом смысле этого слова".

"Женщина не наденет любое платье — надо знать, что ей нужно, что подходит и что будет актуально смотреться в ее гардеробе. Как-то я купил в подарок платье своей возлюбленной, но она его не приняла, и мой подарок пришлось поменять".

"Когда я слышу слово платье, я представляю себе элегантную женскую фигуру".

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"Это символ девичества, женственности и четкого разделения полов".

"В платье ходит обычно та девушка, которая хочет замуж".

"Платье нужно для того, чтобы его сорвать".

"Платье бывает не только женским, но и мужским. Давайте вспомним, кто ходил в подобной одежде еще в древнейшие времена? А как же реквизит для театральных постановок или для съемок фильма? Это все тоже платье! И оно бывает в том числе мужским!"

"Платье выгодно смотрится на женщине, если она не толстушка и ухоженная. Вообще, я люблю платье в стиле streetstyle, где простой и элегантный силуэт гармонично смотрится на фоне удобной, даже спортивной обуви".

Публикация от Inspo Lola (@street_style_corner) 23 Июл 2018 в 9:39 PDT "Я представляю себе платья только двух фасонов — вечерние и бальные".

"На меня женский костюм или джинсы производят гораздо большее впечатление, нежели платье".

"Платье? Я бы точно его не надел…"

"Свою любимую я хотел бы видеть только в платье".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀by SHI-SHI™ (@shinkareva_official) 25 Май 2018 в 9:32 PDT Так что, если вы все же решили приобрести или просто подобрать удачное платье, то стоит учитывать несколько основных принципов, соблюдение которых поможет сделать ваш образ органичным, актуальным и особенным:

Необходимо четко отдавать себе отчет в том, по какому поводу надеваете платье (модель, цвет и фасон обязательно должны соответствовать событию).

Обязательно следует учитывать ваш собственный цветотип и тип фигуры.

Ткань и состав платья должны соответствовать погодным условиям.

Фасон должен обязательно подходить вашему возрасту.

И даже если вы не любите много размышлять об одежде и особо не разбираетесь в элементах гардероба, то, принимая во внимание эти соображения, вы запросто сможете подобрать к своему образу платье, которое будет нравиться и вам, и окружающим.