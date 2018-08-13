Леопардовые шорты, джинсы с рисунком граффити и еще 8 крутых вещей из денима с принтами

Вряд ли найдется хоть один человек, у которого в гардеробе не окажется хотя бы одной вещи из денима. Все потому, что джинсовая одежда уже давно входит в топ-список базовых вещей. Но с тех пор как Леви Страусс изобрел джинсы, многое изменилось: на смену классическим цветам и формам пришли дерзкие фасоны и, главное, неожиданные принты. Люксовые бренды взяли на себя ответственность разнообразить универсальные вещи из денима — раскрашенная джинсовая одежда — это их рук дело.

Логотип любимой марки теперь не стыдно выставлять напоказ. Если в эпоху нулевых это был жест, означающий, что ты одеваешься сугубо в брендовых бутиках, то сейчас это скорее ирония. Но, как бы там ни было, не пугайся раскрашенных в лого вещей. Теперь эти яркие надписи красуются и на джинсах, и на жакетах из денима. Так что, если тебе надоели твои классические бойфренды или скинни, разнообразь свою коллекцию яркими и запоминающимися моделями. Внимание прохожих на улице тебе точно обеспечено. Главное — не забывай, что перебарщивать в таком случае нельзя: если твои стильные джинсы сплошь испещрены надписями, то остальные элементы образа должны быть более сдержанными. Помни, что акцентов не должно быть много.

Дерзкий леопард, кажется, решил захватить мир. Теперь этот принт перебрался и на деним. Ну а мы и не будем сопротивляться, тем более что анималистика — главный тренд сезона. Так что не раздумывай и смело надевай леопардовые джинсы, только не облачайся в наряд амазонки с головы до ног, так может делать только Наталья Водянова и то под руководством гуру моды Демны Гвасалии

Трендовая полоска, нежная флористика и игривые мультипликационные персонажи — в этом сезоне джинсовые вещи заиграют новыми красками. И это очень практично: никто не будет спорить, что деним — один из самых удобных материалов, так почему бы не раскрасить его по своему усмотрению?

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб, Shutterstock/Vostok