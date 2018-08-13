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Модные тренды: какие животные принты будут особенно популярны этой осенью
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Модные тренды: какие животные принты будут особенно популярны этой осенью 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
За неимением больших магазинов с одеждой и модных брендов, наши далекие доисторические предки всегда и везде появлялись в звериных шкурах. Нам повезло намного больше, мы можем выбирать себе одежду из всего разнообразия моделей, фактур и принтов. Лишь одно остается вечным — те самые звериные шкуры, которые уже тысячи лет не дают нам покоя. Да, мы постепенно отказываемся от натурального меха, но животные принты никак не хотят покидать подиумы и гардеробы. Модные тренды: какие животные принты будут особенно популярны этой осеньюЛеопард
Полноправный король всего животного мира в моде — это, конечно же, леопард. Благодаря Кристиану Диору и его коллекции 1947 года, леопардовый принт заполучил свою путевку в мир высокой моды. Его обожали первые леди Жаклин Кеннеди и Мишель Обама, певица Барбара Стрейзанд сидела в пятнистом наряде в первых рядах показа Chanel, а Боб Дилан пел о девушке в новой леопардовой шляпке в своей песне «Leopard-Skin Pill-Box». Одно десятилетие сменяет другое, но леопард продолжает свой путь по модным столицам, появляется в светских хрониках и на красных дорожках. В этом году дизайнеры предлагают нам не останавливаться на привычной леопардовой расцветке и раскрашивают его во все цвета радуги. Свитер Stella McCartney джинсы Re/Done Originals поясная сумка Marques'Almieda кроссовки Stella McCartney
Зебра
Еще в 2016 году зебре пророчили славу леопардового принта, намекая, что полоски вытеснят пятна с модного Олимпа. Пока леопардовый принт объявляли нейтральным и подходящим ко всему, а его количество в магазинах и на улицах переваливало за сотни моделей, зебра казалась дизайнерам и модным критикам чем-то вроде глотка свежего воздуха среди засилья больших кошек. Осенью зебровый принт в классической черно-белой расцветке снова возвращается, и у него есть все шансы превзойти леопарда. Юбка WE11DONE свитер Lemair ботильоны Acne Studios сумка Maison Margiela
Тигр
Модный дом Kenzo неразделим со своим талисманом-тигром и ассоциируется именно с этим полосатым хищником. Они предлагают не просто носить тигриную одежду из их лимитированной коллекции, но и покупая её, помогать спасению этого вымирающего вида животных. Остальные дизайнеры, на волне тигриной популярности и актуальности анималистики в моде, тоже выдали множество моделей одежды с тигриной полоской. Думаем, что слава и спасение тиграм обеспечена. Брюки Nanushka топ Kiton мюли Salvatore Ferragamo очки Dolce&Gabbana
Змея
Если верить легенде, то еще в 20-е года прошлого столетия, одна из первых российских модельеров и поставщица императорского Величества, Надежда Ломанова предложила одной из артисток платье, чей узор очень напоминал змеиную кожу. Зарубежные модные дома также славятся своей любовью к экзотической коже рептилий, взять хотя бы Gucci и их инвестиции в фермы по разведению питонов. В грядущем сезоне питон — самый модный представитель серпентария, который ловко переползает с одежды на аксессуары и обувь.
Плащ We Are Leone футболка Stella McCartney брюки Giorgio Armani сумка Catzorange кеды Dolce&Gabbana
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