Модные тренды: какие животные принты будут особенно популярны этой осенью

За неимением больших магазинов с одеждой и модных брендов, наши далекие доисторические предки всегда и везде появлялись в звериных шкурах. Нам повезло намного больше, мы можем выбирать себе одежду из всего разнообразия моделей, фактур и принтов. Лишь одно остается вечным — те самые звериные шкуры, которые уже тысячи лет не дают нам покоя. Да, мы постепенно отказываемся от натурального меха, но животные принты никак не хотят покидать подиумы и гардеробы. Модные тренды: какие животные принты будут особенно популярны этой осеньюЛеопард

Зебра

Еще в 2016 году зебре пророчили славу леопардового принта, намекая, что полоски вытеснят пятна с модного Олимпа. Пока леопардовый принт объявляли нейтральным и подходящим ко всему, а его количество в магазинах и на улицах переваливало за сотни моделей, зебра казалась дизайнерам и модным критикам чем-то вроде глотка свежего воздуха среди засилья больших кошек. Осенью зебровый принт в классической черно-белой расцветке снова возвращается, и у него есть все шансы превзойти леопарда. Юбка WE11DONE свитер Lemair ботильоны Acne Studios сумка Maison Margiela

Тигр

Модный дом Kenzo неразделим со своим талисманом-тигром и ассоциируется именно с этим полосатым хищником. Они предлагают не просто носить тигриную одежду из их лимитированной коллекции, но и покупая её, помогать спасению этого вымирающего вида животных. Остальные дизайнеры, на волне тигриной популярности и актуальности анималистики в моде, тоже выдали множество моделей одежды с тигриной полоской. Думаем, что слава и спасение тиграм обеспечена. Брюки Nanushka топ Kiton мюли Salvatore Ferragamo очки Dolce&Gabbana

Змея

Если верить легенде, то еще в 20-е года прошлого столетия, одна из первых российских модельеров и поставщица императорского Величества, Надежда Ломанова предложила одной из артисток платье, чей узор очень напоминал змеиную кожу. Зарубежные модные дома также славятся своей любовью к экзотической коже рептилий, взять хотя бы Gucci и их инвестиции в фермы по разведению питонов. В грядущем сезоне питон — самый модный представитель серпентария, который ловко переползает с одежды на аксессуары и обувь.

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