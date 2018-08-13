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50 бесценных находок с крупнейшего блошиного рынка России «Уделка»
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50 бесценных находок с крупнейшего блошиного рынка России «Уделка» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Блошиный рынок на Удельной давно превратился из сборища хлама в место силы модников Петербурга. А за последние полгода он еще и обзавелся «инстаграмом» и модным домом — создательница коллекций из винтажных находок Алина Рыжая провела нам экскурсию по торговым рядам и показала, что можно найти, если «хорошо покопаться».
Идеологически «Уделка» делится на две части: в одной — неумелые копипасты кроссовок Balenciaga Triple S и толстовок Off-White с Моной Лизой, во второй — действительно классный винтаж, который продавцы везут со всего мира. Проходя мимо первых рядов (где мы чувствовали себя по меньшей мере блогерами @diet_prada), пару раз чуть не получили ботинками по голове: «Снимать здесь запрещено! Убирайте камеры!», — кричали нам не только бабушки, но и взрослые (рослые) мужчины. На попытку представиться и объяснить, для каких целей мы пришли на рынок, они продолжали отмахиваться: «Реклама нам не нужна, и без нее все прекрасно продается!».
Не врут: пока мы были на «Уделке», окружающие составляли и покупали целые тотал-луки. И все — под советы «держателей точек», которые будто бы начитались отчетов The Cut и колонок от Сьюзи Менкес. «Берите, берите, оверсайз сейчас очень моден!», «А вот сумочка из коллаборации Gucci и Coco Capitán — что вы, это не грязь, это рисунок!». Под подобные разговоры мы продвинулись вглубь Удельного рынка, где «закопаны» самые интересные и ценные вещи: кросс-боди Levi’s, сшитая из культовых кожаных бирок, или джинсы Mawin, за которыми в 90-х охотились все фарцовщики.
Цены на винтаж абсолютно разные: урбанистический жилет из лукбука Херона Престона обойдется в 200 рублей, сумка из бусин как у старлеток на «Золотом глобусе» — в 500 рублей, брошь из сундука 20 века — 700 рублей, а мужская джинсовая куртка — 2000 рублей. Самой дорогостоящей находкой оказался мотоспортивный бомбер с брендингом Miller: за него фанатам стиля Шумахера и Алена Проста придется выложить 5500 рублей.
Чтобы найти вещи за бесценок, нужно в прямом смысле лезть на дно кучи: футболки, бейсболки, бадлоны и шарфы лежат на раскладушках между рядами «Уделки». Мы обнаружили жакет с перламутровыми пуговицами, кожаные брюки с ковбойской шнуровкой, детский комбинезон с принтами-жирафами и мягкий базовый свитшот не хуже, чем в коллекциях UNIQLO и NNedre.
Большинство вещей привезено из США, Финляндии и Италии, а кто-то, как, например, владелица палатки «Добро пожаловать в СССР», собирает антиквариат у петербуржцев: сумка времен «Олимпиады-80», «бабушкин» берет кислотного цвета, платье в цветок как на полотнах Коровина и значки с «Ну, погоди!» и «Шайбу! Шайбу!». Многие из них ничем не отличаются от коллекций с Недели моды, а если замешать их с футуристичными куртками и стейтмент-кроссовками, можно и вовсе стать девушкой из лукбука Balenciaga. Образ за 1000 рублей — это не только реально, но еще и красиво: мы проверили, примерили, купили и убедились. Фото: Дмитрий Колесов
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