50 бесценных находок с крупнейшего блошиного рынка России «Уделка»

Блошиный рынок на Удельной давно превратился из сборища хлама в место силы модников Петербурга. А за последние полгода он еще и обзавелся «инстаграмом» и модным домом — создательница коллекций из винтажных находок Алина Рыжая провела нам экскурсию по торговым рядам и показала, что можно найти, если «хорошо покопаться».

Идеологически «Уделка» делится на две части: в одной — неумелые копипасты кроссовок Balenciaga Triple S и толстовок Off-White с Моной Лизой, во второй — действительно классный винтаж, который продавцы везут со всего мира. Проходя мимо первых рядов (где мы чувствовали себя по меньшей мере блогерами @diet_prada), пару раз чуть не получили ботинками по голове: «Снимать здесь запрещено! Убирайте камеры!», — кричали нам не только бабушки, но и взрослые (рослые) мужчины. На попытку представиться и объяснить, для каких целей мы пришли на рынок, они продолжали отмахиваться: «Реклама нам не нужна, и без нее все прекрасно продается!».

Не врут: пока мы были на «Уделке», окружающие составляли и покупали целые тотал-луки. И все — под советы «держателей точек», которые будто бы начитались отчетов The Cut и колонок от Сьюзи Менкес. «Берите, берите, оверсайз сейчас очень моден!», «А вот сумочка из коллаборации Gucci и Coco Capitán — что вы, это не грязь, это рисунок!». Под подобные разговоры мы продвинулись вглубь Удельного рынка, где «закопаны» самые интересные и ценные вещи: кросс-боди Levi’s, сшитая из культовых кожаных бирок, или джинсы Mawin, за которыми в 90-х охотились все фарцовщики.

Цены на винтаж абсолютно разные: урбанистический жилет из лукбука Херона Престона обойдется в 200 рублей, сумка из бусин как у старлеток на «Золотом глобусе» — в 500 рублей, брошь из сундука 20 века — 700 рублей, а мужская джинсовая куртка — 2000 рублей. Самой дорогостоящей находкой оказался мотоспортивный бомбер с брендингом Miller: за него фанатам стиля Шумахера и Алена Проста придется выложить 5500 рублей.

Чтобы найти вещи за бесценок, нужно в прямом смысле лезть на дно кучи: футболки, бейсболки, бадлоны и шарфы лежат на раскладушках между рядами «Уделки». Мы обнаружили жакет с перламутровыми пуговицами, кожаные брюки с ковбойской шнуровкой, детский комбинезон с принтами-жирафами и мягкий базовый свитшот не хуже, чем в коллекциях UNIQLO и NNedre.