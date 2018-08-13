Водянову раскритиковали за морщинистые колени

Супермодель зря обнажила ноги.

О чем бы не писали звезды в своих блогах, в итоге все сводится к обсуждению их внешности. Наталья Водянова тут исключением не стала. Она хотела поделиться с подписчиками своими литературными предпочтениями — и показала, что читает книгу Дэвида Милибэнда , британского политика. А комментаторы обратили внимание вовсе не на книгу, а… на колени Натальи, которые, по их мнению, стали слишком морщинистыми.

Несмотря на то, что у Водяновой (которая, кстати, является матерью пятерых детей) фигур как у юной девушки, хейтеры постоянно пытаются выискать в ней недостатки. Например, ее недавнее фото в бикини совсем разочаровало поклонников. «Где ваши талия и грудь?», — начали спрашивать у звездной красавицы интернет-пользователи.

Но нашлись и те, кто встал на защиту супермодели. Да, ее фигура далека от пышных изгибов Ким Кардашьян . Скорее тело Водяновой можно назвать мальчишеским. Но то, что выглядит она свежо и молодо, оспорить сложно.

Да и ножки у Водяновой — на зависть многим. Стоит лишь сравнить ее со знаменитостями, которым ноги действительно лучше прятать под джинсами или длинными юбками.

Например, злопыхатели придираются к несовершенным формам пианистки и автора песен Алиши. И, честно говоря, не зря. А фанаты Анджелины Джоли — одной из самых красивых актрис мира — переживают по поводу ее болезненной худобы. Вот уж кому не стоило бы показывать колени!

Сара Джессика Паркер — обладательница кривых ног. Правда, актриса знает, как нивелировать свой изъян, и отвлекает нас разнообразными нарядами. Но папарацци злые — они всегда могут подловить звезду в неконтролируемый момент.

Мы собрали звезд, у которых действительно некрасивые ноги, в одной фотогалерее.

25 звезд с некрасивыми ногами

Анджелина Джоли — американская актриса, посол доброй воли ООН . Потери веса актриса достигла с помощью диет и спорта, а не стрессов от развода и болезней. Ограничений в еде у Анджелины практически нет. Просто надо есть часто и маленькими порциями

Рианна — американская R&B— и поп-певица является одной из самых продаваемых артисток всех времен. 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов продано по всему миру. Кто смотрит на ноги певицы, когда слушает ее песни? Никто. Поэтому есть один совет, как сделать свои ноги длиннее и стройнее — станьте Рианной

Алекса Чанг — телеведущая, модель и редактор британского Vogue. «Ау, я здесь и все вижу!» — обидчиво восклицает Алекса, когда в Instagram начинают критиковать ее чрезмерно худые ноги. Знаменитость говорит, что любит бесформенные вещи, напоминающие мешок. А свои длинные ноги она предпочитает обтягивать только джинсами

Аллегра Версаче — бизнесвумен. Обладательница 50 процентов акций дома моды «Версаче» (так завещал ее родной дядя Джанни Версаче ) считается одной из самых богатых невест Италии. Но деньги не помогают справиться ей с одной из главных проблем — нервной анорексией. При росте 170 см она имеет вес 45 килограммов. Несмотря на то что Аллегра потихоньку набирает вес, ее ноги остаются тоненькими, как веточки. Девушка уже привыкла к своему образу, поэтому часто надевает наряды выше колен

Бет Дитто — американская певица, автор песен. Скандальная певица, известная своим мощным вокалом, резко критикует современную моду на худосочных девушек и протестует своим собственным весом около полутора центнеров. Бет демонстрирует свою фигуру не только в мини-нарядах, но и обнаженной, считая, что полные девушки не менее сексуальны и привлекательны

Алессандра Амбросио — бразильская супермодель не скрывается от папарацци, когда они снимают ее на пляжах, например на роскошном Бора-Бора. Без каблука и в купальнике ноги Алессандры выглядят непропорционально короткими. И это при том, что из всех моделей Южной Америки у Алессандры — матери двоих детей — самые длинные ноги. Девушка знает о том, что у нее не идеальные пропорции тела и ног, поэтому носит обувь с высоченными шпильками

Деми Ловато — американская актриса, певица. В 18 лет Деми пережила расставание с музыкантом Джо Джонасом, после чего лежала в центре психологической помощи в Чикаго. Причиной попадания в клинику было биполярное расстройство, а также затяжная депрессия, осложненная булимией и анорексией. После клиники Деми восстановила свою психику и фигуру. Теперь она не боится своего округлившегося тела, вовсю демонстрирует полные бедра и выпуклый живот

Тара Рид — американская киноактриса. Звезда молодежной комедии «Американский пирог» не скрывает, что делала липосакцию. Ее вес всегда колебался в пределах 5 кг, поэтому кожа потеряла эластичность. «Я не хотела выглядеть как пустой мешок, желала получить четкие и ровные контуры тела, но все пошло не так», — разочарованно говорит актриса. При этом Тара не останавливается в снижении веса и уже не замечает, что ее худоба превратилась в анорексичную

Тесс Холлидей — модель плюс-сайз, весит 155 кг. «Женщины должны заслуживать уважения, будь они совсем голые или одеты с ног до головы», — написал муж Тесс и опубликовал ее обнаженное фото. Целлюлит и складки совсем не смущают супружескую пару. А Холлидей стала самой известной моделью среди полных и низкорослых моделей во всем мире. Учитесь любить себя!

Алиша Киз — американская певица. Пока злопыхатели придираются к несовершенным формам пианистки и автора песен, Алиша в это время занимается творчеством, воспитывает двоих сыновей от рэпера Кассим Дауд Дина и появляется на публике чаще всего в длинных платьях или брюках

Сандра Буллок — обладательница премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в «Невидимой стороне». Образ веселой, общительной и доброжелательной Сандры всегда лаконичен и элегантен. Небольшие промахи бывают только в коротких коктейльных платьях — актрисе лучше прикрывать накачанные икры

Джессика Симпсон — певица, актриса, телеведущая и дизайнер. Еще 10 лет назад Джессика являлась миру с безупречной внешностью: стройная фигура, длинные ноги, легкий загар и белоснежная улыбка приводили поклонников в восторг. Экс-идеал американских мужчин после двух родов набрала в 2012 году более 30 кг. Затем с большим трудом скинула вес, но удержаться в нем не смогла. Сейчас актриса по привычке носит короткие юбки, хотя пора бы сменить пристрастия

Игги Азалия — австралийская хип-хоп исполнительница. Игги обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями. Но она призналась, что всего лишь увеличивала грудь, оправдывая тем, что маммопластику делают очень многие, и эта операция совсем не страшная. Об увеличении ягодиц Азалия речи не ведет. Но надо признать, что, если она и сделала силиконовую попу, то это еще больше укоротило непропорциональные телу ноги

Дениз Ричардс — американская актриса. 47-летняя мама троих девочек (последнюю удочерила) имеет идеальную фигуру. Но жилистые и суховатые ноги не всегда красиво смотрятся на красных дорожках. Атлетичное тело Дениз получила с помощью пилатеса и танцев, занимаясь пять дней в неделю

Кэти Холмс — актриса кино и телевидения. У бывшей жены Тома Круза стилисты отмечают несовершенство фигуры — ноги у нее смотрятся тяжелее верха. Именно поэтому они не советуют носить Кэти короткие платья. Лучше подобрать брюки клеш, юбки-тюльпан или А-силуэт и желательно прикрывать ноги ниже колена на 1–2 см Сара Джессика Паркер — актриса и продюсер. Кэрри Бредшоу из сериала «Секс в большом городе» завоевала всемирную любовь своим обаянием и чувством стиля. И даже заметив ее недостаток — кривые ноги, разве стали ее любить меньше?

Миша Бартон — англо-американская актриса и модель. Звезда сериала «Одинокие сердца» открывает свои достаточно бесформенные ножки короткими юбками. При этом она признается, что к стилистам не прислушивается и предпочитает самостоятельно экспериментировать с одеждой: «Надо быть сознательнее при выборе гардероба, но я люблю все необычное, это позволяет мне демонстрировать свою креативность»

Памела Андерсон — актриса и фотомодель. В прошлом 2017 году бывший секс-символ всея Америки отметила 50-летие. Памела понимает, что она уже зрелая девушка, поэтому не пытается всеми способами привлекать к себе внимание, но короткие платья любит до сих пор. Ее жилистые ножки могли бы подвергнуться критике, но Андерсон подбирает образы грамотно и всегда одобряется модными критиками

Мишель Трахтенберг — актриса кино и озвучивания, телеведущая. В быту Мишель не придает большого значения тому, как выглядят ее ноги-столбики. Она надевает обувь на плоской подошве, обтягивает себя легинсами и разноцветными колготками, открывает коленки короткими юбками. На съемочной площадке стилисты мучаются с красивой актрисой, пытаясь подобрать наряд так, чтобы завуалировать ее единственный недостаток

Сара Карбонеро — испанская модель и спортивная журналистка по версии английского развлекательного журнала считается самым сексуальным репортером в мире. «На телевидении я использую много макияжа в отличие от будней. Люблю естественные тона», — говорит жена топового футболиста Икера Касильяса. А ноги? Что ноги?

Стелла Максвелл — британская топ-модель. Худые и костлявые, но стройные ножки Стеллы помогают ей быть одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире

Хилари Суонк — актриса, двукратная лауреатка премии «Оскар» и «Золотой глобус». Первая крупная роль Хилари была в фильме «Малыш-каратист — 4», а ее артистические способности произвели фурор, когда актриса сыграла транссексуала в драме «Парни не плачут». Почти физическая трансформация Суонк в юношу была названа одним из лучших перевоплощений в истории кино. Грубоватая и заметная роль «Малышки на миллион» сделала окончательную репутацию Хилари как девушки антисекс

Келли Осборн — британская певица, телеведущая, модель. Дочь знаменитого рокера Оззи Осборна , убежденная сторонница стиля панк, недавно «образумилась» и решила стать леди. Это видно по ее последним выходам, где элегантность и женственность стали во главе ее образов. Келли несколько раз худела по требованию продюсеров шоу, но себя она принимает и аппетитной пышкой

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