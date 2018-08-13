Какого цвета одежду Кейт Миддлтон никогда не наденет?

Кейт Миддлтон (36) часто сравнивают с принцессой Дианой: та же простота и безупречный вкус.

Интересно, что сколько бы нарядов она ни сменила, кое-что всегда остается прежним: отсутствие в гардеробе Кейт оранжевого цвета!

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Австралийские журналисты, проанализировавшие выходы герцогини за последние восемь лет, обнаружили у Кейт одежду пурпурно-розового, ярко-желтого или любого другого цвета, но никогда — оранжевого.

Нам, конечно, остается только гадать, чем этот цвет так не угодил герцогине, но мы все равно не теряем надежды когда-нибудь увидеть ее в «оранжевом» образе.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakogo-tsveta-odezhdu-kejt-middlton-nikogda-ne-nadenet/