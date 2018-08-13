Ещё
Как амазонка: Ирина Шейк вышла в свет в металлическом ультрамини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как амазонка: Ирина Шейк вышла в свет в металлическом ультрамини 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Куда только смотрит Брэдли Купер?
Супермодель стала самой яркой гостьей тематической вечеринки Metal Mania party на Ибице. Из названия мероприятия ясен дресс-код: чем больше металлического блеска в одежде, тем лучше. Но Шейк решила не мелочиться, и надела платье, полностью сделанное из золотых пластин.
Ирина Шейк с Рикардо Тиши
Выбранный аутфит оказался весьма откровенным: очень глубокое декольте и минимальная длина наряда не скрывали, кажется, ни одного сантиметра идеального тела модели. Похоже, Шейк решила доказать своим поклонникам, что по-прежнему находится в отличной форме. Ведь совсем недавно обнаружилось, что на отдыхе с любимым мужчиной топ-модель выглядит совсем не по-модельному. Леопардовое бикини ничуть не скрывало ее потолстевшие бедра, а складки на спине были видны даже невооруженным глазом.
Сейчас же вряд ли кто-то осмелится сказать, что Шейк пора в тренажерный зал. Ее фигура вызывает лишь восхищение.
Кстати, Брэдли Купера на этот раз рядом с Ириной не было. Спутником супермодели стал модный дизайнер Рикардо Тиши, и половину вечера они провели в обнимку, позируя фотографам. На месте Купера мы бы заревновали: все же отпускать свою девушку на вечеринку в подобном наряде и с другим мужчиной многие бы не стали.
Хотя отношения звездной пары крепки: Ирина и Брэдли вместе уже три года. У них подрастает дочка Лея. Вот только связывать себя узами брака знаменитости не торопятся. Поклонники пары ждут их свадьбы, пожалуй, даже больше, чем родственники Шейк и Купера. Недавно на Неделе свадебной моды Ирина в очередной раз показала помолвочное кольцо с изумрудом, надев его на «тот самый палец» — явный намек на грядущее торжество. Советуем Куперу поторопиться: ведь такую красотку вполне может кто-то увести!
Ирина Шейк, 2007 год  Ирина Шейк, 2010 год  Ирина Шейк, 2011 год  Ирина Шейк, 2012 год  Ирина Шейк, 2012 год  Ирина Шейк, 2012 год  Ирина Шейк, 2013 год  Ирина Шейк, 2013 год  Ирина Шейк, 2014 год  Ирина Шейк, 2014 год  Ирина Шейк, 2015 год  Ирина Шейк, 2016 год  Ирина Шейк, 2017 год  Ирина Шейк в «платье училки» стала самой безвкусной звездой Vogue Party
Далеки от идеала: 12 звезд с непропорциональной фигурой
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
А где же талия? Красотка Эшли Грэм превратилась в «бочонок Болливудская актриса на подиуме опозорилась из-за лишнего веса Лили-Роуз Депп сверкнула сосками в коротком топе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки118
Анфиса Чехова оправдалась за роскошь7
Виторган показал жену в купальнике после родов1
Гузеева впервые за долгое время показала сына2
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Видео
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
02:20
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение