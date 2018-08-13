Как амазонка: Ирина Шейк вышла в свет в металлическом ультрамини

Супермодель стала самой яркой гостьей тематической вечеринки Metal Mania party на Ибице. Из названия мероприятия ясен дресс-код: чем больше металлического блеска в одежде, тем лучше. Но Шейк решила не мелочиться, и надела платье, полностью сделанное из золотых пластин.

Ирина Шейк с Рикардо Тиши

Выбранный аутфит оказался весьма откровенным: очень глубокое декольте и минимальная длина наряда не скрывали, кажется, ни одного сантиметра идеального тела модели. Похоже, Шейк решила доказать своим поклонникам, что по-прежнему находится в отличной форме. Ведь совсем недавно обнаружилось, что на отдыхе с любимым мужчиной топ-модель выглядит совсем не по-модельному. Леопардовое бикини ничуть не скрывало ее потолстевшие бедра, а складки на спине были видны даже невооруженным глазом.

Сейчас же вряд ли кто-то осмелится сказать, что Шейк пора в тренажерный зал. Ее фигура вызывает лишь восхищение.

Кстати, Брэдли Купера на этот раз рядом с Ириной не было. Спутником супермодели стал модный дизайнер Рикардо Тиши, и половину вечера они провели в обнимку, позируя фотографам. На месте Купера мы бы заревновали: все же отпускать свою девушку на вечеринку в подобном наряде и с другим мужчиной многие бы не стали.

Хотя отношения звездной пары крепки: Ирина и Брэдли вместе уже три года. У них подрастает дочка Лея. Вот только связывать себя узами брака знаменитости не торопятся. Поклонники пары ждут их свадьбы, пожалуй, даже больше, чем родственники Шейк и Купера. Недавно на Неделе свадебной моды Ирина в очередной раз показала помолвочное кольцо с изумрудом, надев его на «тот самый палец» — явный намек на грядущее торжество. Советуем Куперу поторопиться: ведь такую красотку вполне может кто-то увести!

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