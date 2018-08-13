Ратаковски пришла на благотворительный вечер в «голом» платье 

Дресс-код создан явно не для супермодели.
Ежегодный благотворительный вечер Unicef Summer Gala, который прошел на побережье Италии, собрал многих звезд. Но больше всего внимания к себе привлекла, пожалуй, Эмили Ратаковски. А все благодаря выбранному наряду!
Эмили Ратаковски
Черное полупрозрачное платье почти не скрывало совершенного тела девушки. А нижнее белье Эмили проигнорировала. Видимо в ее памяти еще свеж модный провал, когда под тонкое шифоновое платье бутылочного цвета модель умудрилась надеть огромные черные трусы и испортила этим весь образ.
На этом вечере Ратаковски оказалась не единственной, кто решил привлечь к себе внимание с помощью излишне откровенного наряда. Рита Ора, например, надела «вагиноплатье» с таким высоким разрезом, что засветила даже следы от нижней части купальника.
Рита Ора Актриса Маргерита Миссони выбрала платье, словно сшитое из занавески. Хайди Клум, которая впервые за долгое время вышла в свет со своим бойфрендом Томом Каулитцем, открыла взглядам гостей ноги в прозрачной юбке. В похожем наряде можно было увидеть и модную блогершу Каролину Даур. А Мелисса Сатта сверкнула бюстом в декольте, доходящем до талии.
Впрочем, некоторые знаменитости все же о дресс-коде вспомнили. И ничуть не прогадали: их не столь открытые наряды выглядели не менее роскошно. Wday.ru собрал самые яркие образы Unicef Summer Gala в одной фотогалерее.
Хайди Клум и Том Каулитц. Больше звезд — по стрелке.
Маргерита Миссони
Жасмин Сандерс
Каролина Даур
Мелисса Сатта
Шанина Шейк
Фиона Сваровски
Рита Ора Фотошоп или пластика? Ратаковски похвасталась огромной попой
Пример звезд: юбки, в которых ноги выглядят идеально
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