Ратаковски пришла на благотворительный вечер в «голом» платье

Дресс-код создан явно не для супермодели.

Ежегодный благотворительный вечер Unicef Summer Gala, который прошел на побережье Италии, собрал многих звезд. Но больше всего внимания к себе привлекла, пожалуй, Эмили Ратаковски. А все благодаря выбранному наряду!

Эмили Ратаковски

Черное полупрозрачное платье почти не скрывало совершенного тела девушки. А нижнее белье Эмили проигнорировала. Видимо в ее памяти еще свеж модный провал, когда под тонкое шифоновое платье бутылочного цвета модель умудрилась надеть огромные черные трусы и испортила этим весь образ.

На этом вечере Ратаковски оказалась не единственной, кто решил привлечь к себе внимание с помощью излишне откровенного наряда. Рита Ора , например, надела «вагиноплатье» с таким высоким разрезом, что засветила даже следы от нижней части купальника.

Рита Ора Актриса Маргерита Миссони выбрала платье, словно сшитое из занавески. Хайди Клум , которая впервые за долгое время вышла в свет со своим бойфрендом Томом Каулитцем, открыла взглядам гостей ноги в прозрачной юбке. В похожем наряде можно было увидеть и модную блогершу Каролину Даур. А Мелисса Сатта сверкнула бюстом в декольте, доходящем до талии.

Впрочем, некоторые знаменитости все же о дресс-коде вспомнили. И ничуть не прогадали: их не столь открытые наряды выглядели не менее роскошно. Wday.ru собрал самые яркие образы Unicef Summer Gala в одной фотогалерее.

Хайди Клум и Том Каулитц. Больше звезд — по стрелке.

Маргерита Миссони

Жасмин Сандерс

Каролина Даур

Мелисса Сатта

Шанина Шейк

Фиона Сваровски

Рита Ора Фотошоп или пластика? Ратаковски похвасталась огромной попой

Пример звезд: юбки, в которых ноги выглядят идеально

Читайте также: