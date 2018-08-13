Ещё
Ратаковски пришла на благотворительный вечер в «голом» платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ратаковски пришла на благотворительный вечер в «голом» платье 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Дресс-код создан явно не для супермодели.
Ежегодный благотворительный вечер Unicef Summer Gala, который прошел на побережье Италии, собрал многих звезд. Но больше всего внимания к себе привлекла, пожалуй, Эмили Ратаковски. А все благодаря выбранному наряду!
Эмили Ратаковски
Черное полупрозрачное платье почти не скрывало совершенного тела девушки. А нижнее белье Эмили проигнорировала. Видимо в ее памяти еще свеж модный провал, когда под тонкое шифоновое платье бутылочного цвета модель умудрилась надеть огромные черные трусы и испортила этим весь образ.
На этом вечере Ратаковски оказалась не единственной, кто решил привлечь к себе внимание с помощью излишне откровенного наряда. Рита Ора, например, надела «вагиноплатье» с таким высоким разрезом, что засветила даже следы от нижней части купальника.
Рита Ора  Актриса Маргерита Миссони выбрала платье, словно сшитое из занавески. Хайди Клум, которая впервые за долгое время вышла в свет со своим бойфрендом Томом Каулитцем, открыла взглядам гостей ноги в прозрачной юбке. В похожем наряде можно было увидеть и модную блогершу Каролину Даур. А Мелисса Сатта сверкнула бюстом в декольте, доходящем до талии.
Впрочем, некоторые знаменитости все же о дресс-коде вспомнили. И ничуть не прогадали: их не столь открытые наряды выглядели не менее роскошно. Wday.ru собрал самые яркие образы Unicef Summer Gala в одной фотогалерее.
Хайди Клум и Том Каулитц. Больше звезд — по стрелке.
Маргерита Миссони
Жасмин Сандерс
Каролина Даур
Мелисса Сатта
Николь Шерзингер
Мишель Родригес
Шанина Шейк
Фиона Сваровски
София Карсон
Рита Ора  Фотошоп или пластика? Ратаковски похвасталась огромной попой
Пример звезд: юбки, в которых ноги выглядят идеально
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
А где же талия? Красотка Эшли Грэм превратилась в «бочонок Оденься как Селена Гомес: актриса создала коллекцию одежды «Голое» платье Линдси Лохан открыло прохожим все ее прелести
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки119
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Виторган показал жену в купальнике после родов6
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Гузеева впервые за долгое время показала сына3
Видео
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
02:20
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение