Вьетнамки и платье поверх джинсов: Хайди Клум в аэропорту Лос-Анджелеса 

45-летняя супермодель очень хочет, чтобы лето не кончалось: в воскресенье Хайди заметили в аэропорту Лос-Анджелеса в отпускном образе — она как раз возвращалась из Италии с бойфрендом Томом Каулитцем. Клум надела пестрое платье поверх укороченных джинсов и вьетнамки. У модели стоит поучиться сочетать разные принты: на ней был длинный шарф в горох и черно-белая пляжная сумка с графичным рисунком. Все это не только не спорило с туникой, но и добавляло наряду курортного шика. Отличный способ продлить каникулы после возвращения домой.