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Вьетнамки и платье поверх джинсов: Хайди Клум в аэропорту Лос-Анджелеса
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Вьетнамки и платье поверх джинсов: Хайди Клум в аэропорту Лос-Анджелеса 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
45-летняя супермодель очень хочет, чтобы лето не кончалось: в воскресенье Хайди заметили в аэропорту Лос-Анджелеса в отпускном образе — она как раз возвращалась из Италии с бойфрендом Томом Каулитцем. Клум надела пестрое платье поверх укороченных джинсов и вьетнамки. У модели стоит поучиться сочетать разные принты: на ней был длинный шарф в горох и черно-белая пляжная сумка с графичным рисунком. Все это не только не спорило с туникой, но и добавляло наряду курортного шика. Отличный способ продлить каникулы после возвращения домой.
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