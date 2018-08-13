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Buffalo Boots: что это за тренд и где их найти
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Buffalo Boots: что это за тренд и где их найти 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Итак, массивные кроссовки полюбились многим в этом году, потом Dr. Martnes, Converse и Vans выпустили свои классические модели обуви на платформе, что стало новым трендом. А теперь объедините это все — получатся кроссовки Buffalo. Итог таков: этой осенью в моде кроссовки на большой платформе. Мы уже успели заметить несколько пар обуви в гардеробе некоторых it-girls, которые первыми отважились опробовать новый тренд. Среди них модель Руби Олдридж и даже Лил Микела.
Buffalo Boots…
… придумали еще в 1995 году в Англии. Тогда все модники страны носили обувь на платформе вне зависимости от того, к какой субкультуре принадлежали (а их там было много). Ну, а настоящими звездными фанатами обуви стали девушки из Spice Girls. Самыми популярными моделями считались белые и черные, но сейчас можно найти Buffalo Boots на любой вкус: красные, желтые и серебристые.
В этом году…
… с брендом Buffalo Boots начали сотрудничество сразу две марки — Junya Watanab и Opening Ceremony. Обувь британской марки была представлена в осенне-зимних коллекциях. Дизайнеры предлагают сочетать новый тренд с платьями миди, одеждой с цветочным принтом, а также вещами в стиле спорт-шик.
Купить…
… такую обувь можно как на официальном сайте бренда, так и на Asos или Farfetch. Сейчас на сайтах представлены модели белого, черного, нюдового и желтого цветов. [gallery_1
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