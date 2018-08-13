Двенадцать невест ринулись наперегонки к жениху

В День физкультурника, который в Черепаново отмечают каждый год, уже не первый раз проходит забег невест. Девушки в белых пышных платьях бегут по зеленому стадиону к жениху.

В этот раз в объятия жениха спешили 12 девушек со всего района. Но, как показывает практика, одного белого платья недостаточно для победы. Чтобы прийти к финишу первой, требуется серьезная спортивная подготовка. Упорная борьба развернулась между двумя девушками: Татьяной Аболтиной из Огнево-Заимки, которая выиграла забег в прошлом году, и Аленой Нефедовой из Медведска, дебютировавшей в качестве бегущей невесты. Обе девушки занимаются спортом. 16-летняя Алена опередила соперницу всего на доли секунды и оказалась в объятиях ждавшего ее на другом конце поля парня.

«Наши девушки постоянно участвуют в забеге, — рассказал VN.ru тренер Алены по русской лапте Владимир Стоянов , — и нередко выигрывают».

И хотя жених не предложил самой быстрой девушке свои руку и сердце, она все равно осталась довольна, получив букет и подарок.