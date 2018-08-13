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Двенадцать невест ринулись наперегонки к жениху
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Двенадцать невест ринулись наперегонки к жениху 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В День физкультурника, который в Черепаново отмечают каждый год, уже не первый раз проходит забег невест. Девушки в белых пышных платьях бегут по зеленому стадиону к жениху.
В этот раз в объятия жениха спешили 12 девушек со всего района. Но, как показывает практика, одного белого платья недостаточно для победы. Чтобы прийти к финишу первой, требуется серьезная спортивная подготовка. Упорная борьба развернулась между двумя девушками: Татьяной Аболтиной из Огнево-Заимки, которая выиграла забег в прошлом году, и Аленой Нефедовой из Медведска, дебютировавшей в качестве бегущей невесты. Обе девушки занимаются спортом. 16-летняя Алена опередила соперницу всего на доли секунды и оказалась в объятиях ждавшего ее на другом конце поля парня.
«Наши девушки постоянно участвуют в забеге, — рассказал VN.ru тренер Алены по русской лапте Владимир Стоянов, — и нередко выигрывают».
И хотя жених не предложил самой быстрой девушке свои руку и сердце, она все равно осталась довольна, получив букет и подарок.
Если жительницы Черепановского района соревнуются в беге в свадебных платьях, то их ровесницы в столице Сибири поразили зрителей в искусстве бегать на каблуках. Первый прошел два года назад. 14 девушек бежали в «лабутенах» — туфлях с каблуками от 10 сантиметров. В итоге, после финальных забегов, самой быстрой модницей Новосибирска, получившей «Золотой лабутен», оказалась 24-летняя сотрудница МЧС, инженер по пожарной безопасности Анна Зайцева. Девушка преодолела конкурсную дистанцию за 7,97 секунды.
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