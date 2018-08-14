В парке «Зарядье» Москвы поставят рекорд мира по строительству игрушечной гоночной трассы

Новый мировой рекорд Гиннесса по строительству самой длинной игрушечной трассы могут установить в столичном парке «Зарядье» 25 августа, говорится в сообщении пресс-службы PR-агентства «Полилог».

«Двадцать пятого августа в парке «Зарядье» производитель игрушечных машинок Hot Wheels поставит новый мировой рекорд Гиннесса. Машинка Hot Wheels из лимитированной юбилейной коллекции проедет 560 метров по самой длинной трассе в мире», — говорится в сообщении.

Всем маленьким гостям парка в этот день подарят машинки из лимитированной коллекции. Их можно будет получить в специальной фотозоне на территории парка.