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В парке «Зарядье» Москвы поставят рекорд мира по строительству игрушечной гоночной трассы
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В парке «Зарядье» Москвы поставят рекорд мира по строительству игрушечной гоночной трассы 

РИАМО 14 минут назад
Фото: РИАМО
Новый мировой рекорд Гиннесса по строительству самой длинной игрушечной трассы могут установить в столичном парке «Зарядье» 25 августа, говорится в сообщении пресс-службы PR-агентства «Полилог».
«Двадцать пятого августа в парке «Зарядье» производитель игрушечных машинок Hot Wheels поставит новый мировой рекорд Гиннесса. Машинка Hot Wheels из лимитированной юбилейной коллекции проедет 560 метров по самой длинной трассе в мире», — говорится в сообщении.
Всем маленьким гостям парка в этот день подарят машинки из лимитированной коллекции. Их можно будет получить в специальной фотозоне на территории парка.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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