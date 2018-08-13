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Кейт Мосс и Лив Тайлер снялись для альбома в честь юбилея Микки Мауса
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Кейт Мосс и Лив Тайлер снялись для альбома в честь юбилея Микки Мауса 

The Blueprint 57 минут назад
Фото: The Blueprint
В этом году культовому персонажу Disney — Микки Маусу — исполняется 90 лет. К юбилею знаменитого мышонка уже вышли специальные коллекции — например, у Opening Ceremony. Теперь британский фотограф Ранкин снял знаменитостей для фотокниги Mickey Mouse and Me. В одежде с изображением Микки, круглых ушах и больших белых перчатках позируют модель Кейт Мосс, музыканты Тайни Темпа и Бой Джордж, актриса Лив Тайлер и другие. «Микки Маус поразил меня в детстве, — рассказал Ранкин, — он гораздо больше, чем персонаж, он символ оптимизма, надежды и вдохновения для самых разных людей». Книга выйдет тиражом в 300 экземпляров, купить можно будет на Ebay за £50, а все средства от продажи пойдут на благотворительность.
В октябре в Москве также откроется выставка, посвященная Микки Маусу.
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