Эмбер Валлетта стала лицом Proenza Schouler

Американский бренд представил новую рекламную кампанию в поддержку грядущей коллекции осень/зима 2018-19. Ее лицом в новом сезоне стала топ-модель Эмбер Валлетта. Автором снимков выступила известный лос-анджелесский фотограф Зои Гартнер, сотрудничавшая ранее с Roberto Cavalli, Nordstrom, Sonia Rykiel и The Row. Стилизовала кампейн Камилла Никерсон.