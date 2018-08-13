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Эмбер Валлетта стала лицом Proenza Schouler
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Эмбер Валлетта стала лицом Proenza Schouler 

Fancy Journal 53 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Американский бренд представил новую рекламную кампанию в поддержку грядущей коллекции осень/зима 2018-19. Ее лицом в новом сезоне стала топ-модель Эмбер Валлетта. Автором снимков выступила известный лос-анджелесский фотограф Зои Гартнер, сотрудничавшая ранее с Roberto Cavalli, Nordstrom, Sonia Rykiel и The Row. Стилизовала кампейн Камилла Никерсон.
Напомним, источники вдохновения в работе над осенне-зимней линейкой дизайнерский дуэт Лазаро Эрнандеса и Джека Маккалоу искал в этнических мотивах коренных народов Америки и творческой эстетике известной американо-французской художницы Шейлы Хикс. Основу Proenza Schouler, осень/зима 2018 составили сложноскроенные изделия из кожи, бархата и макраме, которые на подиуме дополняли массивные колье и подвески, напоминающие амулеты.
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