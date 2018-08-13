Кайли Дженнер пришла на свой день рождения в винтажном платье Gucci 

Кайли Дженнер праздновала свое 21-летие несколько дней, и было сложно проигнорировать это событие. Затянувшийся праздник стал хорошим поводом для демонстрации разных нарядов, снимками которых звезда делилась в своем инстаграме.
Первое платье Дженнер было создано бывшим креативным директором Emilio Pucci и Roberto Cavalli Питером Дундасом. Затем девушка переоделась в комбинезон LaBourjoisie, сделанный специально для этого события. Для финальной вечеринки Кайли создала особенный образ — в сети появились ее снимки в винтажном асимметричном платье Gucci с желто-зелеными мерцающими камнями.
На празднике собрались все Кардашьян-Дженнеры, а бармены были одеты в футболки с недавней обложкой Forbes, на которой изображена Кайли.
Кайли Дженнер