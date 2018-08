Кайли Дженнер в винтажном платье Gucci

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 12, 2018 at 11:18am PDT 10 августа Кайли Дженнер отметила совершеннолетие по-американски. Вечеринка по этому случаю был устроена соответствующая — длиною в несколько дней. В ходе затянувшихся празднеств именинница только успевала менять наряды, не забывая, конечно, делиться снимками в них со своей многомиллионной аудиторией в Instagram.

vintage gucci

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 12, 2018 at 11:46am PDT Напомним, что первое платье было выполнено бывшим креативным директором Emilio Pucci и Roberto Cavalli Питером Дундасом. Второй образ, комбинезон, создали на заказ дизайнеры бренда LaBourjoisie. А к заключающему торжеству праздничной недели, которое прошло в одном из клубов Лас-Вегаса, самая юная миллиардерша подобрала винтажное нюдовое платье Gucci в желто-зеленых мерцающих камнях. Этот экстремально-короткий наряд с асимметричным вырезом на спине полностью соответствовал общей стилистике дня рождения реалити-дивы и, разумеется, не оставил равнодушными ни ее поклонников, ни журналистов.

Интересно, сколько девушек, вдохновившись мисс Дженнер, теперь отправятся на отчаянный шопинг в поисках идеальных вещей в стразах?