32-летняя Ирина Шейк в «золоте» произвела фурор на Ибице

32-летняя Ирина Шейк и ее возлюбленный Брэдли Купер (Bradley Charles Cooper) воспитывают дочку Лею. В обычной жизни модель и возлюбленная голливудского актера предпочитают удобную и повседневную одежду: джинсы, кеды, майки, но на светские мероприятия Ирина Шейк наряжается по всем канонам высшего света.

На днях Ирина Шейк побывала на светском рауте fashion-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготт на Ибице. Модный дуэт устроил на курорте грандиозную тусовку Metal Mania. Все собравшиеся были поражены «золотому» блеску российской модели, которые последовала дресс-коду и примерила металлическое платье, насыщенного золотого оттенка, составленное из отдельных пластин.

больше по теме

Леди Гагу не узнать!»: певица снялась для глянца с избранником Ирины ШейкЭпатажная певица предстала в нежном и естественном облике, без косметики и умопомрачительных нарядов.

Наряд Ирина дополнила золотыми полусапожками на шпильке с открытым носком. К слову, бойфренда и отца ребенка Ирины, 43-летнего Брэдли Купера, на роскошной вилле фотографов, где проходила вечеринка, видно не было. До этого пара успела отдохнуть в итальянском Позитано и даже одной неосторожной фотографией дала поклонникам повод пустить слухи о беременности модели.

Ирина Шейк предстала в золотом платье (Фото: Instagram)

Модель выглядела восхитительно (Фото: Instagram)

Благодаря необыкновенному образу Ирины Шейк поклонники сравнили модель с греческой богиней. «Бесподобна», «Как хороша, повезло же Куперу», «Роскошная женщина», «Сразу видно, сделано в России», «Восхитительные формы — грация и осанка», — поддержали Шейк преданные почитатели.