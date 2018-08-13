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32-летняя Ирина Шейк в «золоте» произвела фурор на Ибице
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32-летняя Ирина Шейк в «золоте» произвела фурор на Ибице 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
32-летняя Ирина Шейк и ее возлюбленный Брэдли Купер (Bradley Charles Cooper) воспитывают дочку Лею. В обычной жизни модель и возлюбленная голливудского актера предпочитают удобную и повседневную одежду: джинсы, кеды, майки, но на светские мероприятия Ирина Шейк наряжается по всем канонам высшего света.
На днях Ирина Шейк побывала на светском рауте fashion-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготт на Ибице. Модный дуэт устроил на курорте грандиозную тусовку Metal Mania. Все собравшиеся были поражены «золотому» блеску российской модели, которые последовала дресс-коду и примерила металлическое платье, насыщенного золотого оттенка, составленное из отдельных пластин.
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Наряд Ирина дополнила золотыми полусапожками на шпильке с открытым носком. К слову, бойфренда и отца ребенка Ирины, 43-летнего Брэдли Купера, на роскошной вилле фотографов, где проходила вечеринка, видно не было. До этого пара успела отдохнуть в итальянском Позитано и даже одной неосторожной фотографией дала поклонникам повод пустить слухи о беременности модели.
Ирина Шейк предстала в золотом платье (Фото: Instagram)
Модель выглядела восхитительно (Фото: Instagram)
Благодаря необыкновенному образу Ирины Шейк поклонники сравнили модель с греческой богиней. «Бесподобна», «Как хороша, повезло же Куперу», «Роскошная женщина», «Сразу видно, сделано в России», «Восхитительные формы — грация и осанка», — поддержали Шейк преданные почитатели.
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