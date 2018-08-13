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Ирина Шейк в золотом платье произвела фурор на Ибице
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Ирина Шейк в золотом платье произвела фурор на Ибице 

Passion.ru 54 минуты назад
Фото: Passion.ru
32-летняя Ирина Шейк поделилась новыми снимками, сделанными во время недавней вечеринки на Ибице.
На днях Ирина Шейк побывала на светском рауте fashion-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта на Ибице. Дуэт устроил на курорте грандиозную тусовку Metal Mania. Все собравшиеся были поражены золотым платьем российской модели, составленным из отдельных пластин, в котором Шейк выглядела сногсшибательно.
Ирина с удовольствием позировала со спутником — креативным дизайнером Givenchy Рикардо Тиши. Однако ее возлюбленный Брэдли Купер на вечеринку не приехал.
«Бесподобна», «Как хороша, повезло же Куперу», «Роскошная женщина», «Сразу видно, сделано в России», «Восхитительные формы — грация и осанка», — поддержали Шейк поклонники.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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