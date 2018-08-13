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Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар
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Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Популярный в 1990-х годах анклет — браслет на ногу — снова стал модным трендом. Об этом сообщает Independent.
Аксессуар появился в последних коллекциях у многих модельеров, а также на страницах известных в Instagram блогеров. На летних показах брендов Victoria Beckham, Peter Pilotto и Anna Sui модели выходили на подиум с тонкими браслетами из драгоценных металлов на щиколотках.
Другие дизайнеры представили свои версии украшения из недорогих материалов и надели их сразу на обе ноги девушек. Среди них оказались марки Pernille Teisbaek, Evangelie Smyrniotaki и Elif Filyos.
Тенденцию поддержали и инфлюенсеры. Например, основательница блога Man Repeller Леандры Медин опубликовала в соцсетях снимок с разноцветной фенечкой на правой щиколотке.
В апреле люксовые бренды и производители одежды масс-маркет представили популярную в 80-х и 90-х годах прошлого века шляпу-панамку. Впервые этот головной убор заметили на неделе мужской моды в Париже, когда его продемонстрировали сразу несколько компаний, в числе которых оказались Chanel и Burberry.
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