Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар

Популярный в 1990-х годах анклет — браслет на ногу — снова стал модным трендом. Об этом сообщает Independent.

Аксессуар появился в последних коллекциях у многих модельеров, а также на страницах известных в Instagram блогеров. На летних показах брендов Victoria Beckham, Peter Pilotto и Anna Sui модели выходили на подиум с тонкими браслетами из драгоценных металлов на щиколотках.

Другие дизайнеры представили свои версии украшения из недорогих материалов и надели их сразу на обе ноги девушек. Среди них оказались марки Pernille Teisbaek, Evangelie Smyrniotaki и Elif Filyos.

Тенденцию поддержали и инфлюенсеры. Например, основательница блога Man Repeller Леандры Медин опубликовала в соцсетях снимок с разноцветной фенечкой на правой щиколотке.