Бонни Мюллер

В немецкой модели Бонни Мюллер прекрасно все: фигура, лицо, еще раз фигура и еще раз лицо. Мы повторяемся, но просто Бонни и вправду хороша! Убедись в этом сам, посмотрев ее фото. А мы пакуем вещи и летим в Германию.