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Ирина Шейк в образе древнегреческой богини произвела фурор на Ибице
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Ирина Шейк в образе древнегреческой богини произвела фурор на Ибице 

Журнал ОК! 1 час назад
Этой ночью на Ибице прошла вечеринка, которую организовали одни из самых глянцевых фотографов — Мерт Алас и Маркус Пиггот. Мероприятие прошло под эгидой «много металла», поэтому гости сияли в золоте и серебре. Один из самых ярких образов продемонстрировала Ирина Шейк.
Ирина Шейк c друзьями
На ней было миниатюрной золотое платье, которое издалека напоминало перья. Наряд подчеркнул зону декольте и стройные ноги модели. В качестве прически Ирина предпочла пучок, а в макияже остановила выбор на естественности.
Ирина Шейк и Рикардо Тиши
Вечеринку также посетила и модель Наташа Поли. Она, в отличие от Ирины Шейк, облачилась в серебро. Боди, декорированное стразами и пайетками, она дополнила черными плотными колготками и ботфортами оттенка металлик. Фотографии появились в соцсетях звезд.
Наташа Поли, Ирина Шейк
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