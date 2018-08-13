Ирина Шейк в образе древнегреческой богини произвела фурор на Ибице

Этой ночью на Ибице прошла вечеринка, которую организовали одни из самых глянцевых фотографов — Мерт Алас и Маркус Пиггот. Мероприятие прошло под эгидой «много металла», поэтому гости сияли в золоте и серебре. Один из самых ярких образов продемонстрировала Ирина Шейк

Ирина Шейк c друзьями

На ней было миниатюрной золотое платье, которое издалека напоминало перья. Наряд подчеркнул зону декольте и стройные ноги модели. В качестве прически Ирина предпочла пучок, а в макияже остановила выбор на естественности.

Ирина Шейк и Рикардо Тиши

Вечеринку также посетила и модель Наташа Поли . Она, в отличие от Ирины Шейк, облачилась в серебро. Боди, декорированное стразами и пайетками, она дополнила черными плотными колготками и ботфортами оттенка металлик. Фотографии появились в соцсетях звезд.

Наташа Поли, Ирина Шейк