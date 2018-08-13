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5 худших и 5 лучших нарядов звезд на красной дорожке Teen Choice Award 2018
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5 худших и 5 лучших нарядов звезд на красной дорожке Teen Choice Award 2018 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
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Лили Рейнхарт
Лили во всех смысла блистала на красной ковровой дорожке премии в малиновом платье из пайеток и в красных туфлях. Одобряем выбор Коула Спроуса на все 100 процентов!
Нина Добрев
Нам понравилось это минималистичное желтое платье-рубашка Нины, которое актриса дополнила серебристыми босоножками. А в Instagram у звезды под платьем мы видели футболку с изображением ее обложки для Cosmopolitan — оригинально!
Кей Джей Апа  В который раз мужская часть приглашенных на премию звезд нам нравится больше, чем женская. И это выбор исключительно по их нарядам (а не по внешности, не-не). Вот от Кей Джей Апа и его однотонной рубашки и брюк, которые звезда дополнил белыми кроссовками, мы в полном восторге.
Хлоя Морец
В последнее время у Хлои Морец было много проблем с подбором гардероба (после расставания с Бруклином, может). Но, возможно, новые отношения на нее благотворно влияют — актриса сходила на свидание с Диланом О'Брайаном и порадовала нас своим крутым аутфитом на Teen Choice Award. Отличная корреляция получилась!
Ноа Сайрус
Появиться на официальном мероприятии в джинсах и кроп-топе? А почему бы и нет. Тем более, когда ты — младшая сестра Майли Сайрус. А Майли, как мы помним, и не такое могла. Но выбор Ноа пришелся нам по душе: джинсы бойфренда, укороченный топ и обувь на платформе — класс!
NOT! Биби Рекса
Певица Биби Рекса немного переборщила с розовым латексом. Это все.
Кэтрин Лэнгфорд
Может, Кэтрин должна ходить в грустных и депрессивных платьях из-за ее роли в сериале «13 причин почему», или это ее осознанный выбор, но лук австралийской актрисы совершенно не подходил ни мероприятию, ни самой Кэтрин.
Камила Мендес
Вот коллеги Камилы по сериалу «Ривердейл» попали в наш список Best Dressed, но в семье, как известно, не без… И вот Мендес решила отличиться в своем бледно-розовом платье с юбкой-солнце. Так не пойдет!
Александра Шипп
Есть предположение, что Александра и Камила шопились вместе для похода на премию. Потому что актриса тоже попала впросак с выбором аутфита: бархатное платье выглядело очень странно на девушке. Больше напомнило уютный плед, в который хочется завернутся холодной осенью. Может, этим она и руководствовалась. Зима-то близко!
Кэнди Джонсон
А вот Кэнди Джонсон мы бы посоветовали дальше продолжать красится и все, потмоу что официальные выходы девушке на даются. От этого образа принцессы нам стало дурно.
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