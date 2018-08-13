Шуба из яка, «мужской» костюм и необычные платья: маст-хэвы коллекции бренда 404 Not Found

Дизайнерский дуэт Алены Феликсовой и Антона Рудзата руководствуется «философией ошибок», согласно которой каждый неверный шаг является залогом будущей свободы человека. Этой осенью 404 Not Found предлагают носить свободные платья в горох, брючный костюм мужского силуэта, пальто из шерсти и шубу из меха яка, вдохновением для создания которой послужила московская архитектура конструктивизма. Также отдельного внимания определенно заслуживает асимметричное платье лавандового оттенка с открытым плечом: то, что нужно, если вы ищете незаурядный взгляд на привычный светский black tie.

Крой и силуэты коллекции заимствованы из классики советского кино: пересмотрев фильм «Москва слезам не верит», Алена и Антон решили обыграть знаковые образы главной героини Катерины Тихомировой и ее дочери Саши. Главной задачей было представить, как они могли бы одеваться, если жили бы в наше время. И, пожалуй, с этой задачей модельеры справились на «отлично».