Угадай характер по обуви: его выдают ботинки!

Психологи уверяют, что мужчины, выбирая тот или иной тип обуви, рассказывают окружающим много интересного о себе. Предлагаем определить характер мужчины по обуви, которую он обычно носит.

Мокасины

Мужчина в классических мокасинах вполне самодостаточен. Ему не хочется привлекать к себе лишнего внимания, главное для него — комфорт и надежность. В мокасинах удобно водить машину, поэтому за рулем даже гоночного автомобиля такой человек наверняка чувствует себя уверенно. Самообладание и аналитический склад ума позволяют ему легко решать проблемы, возникающие как на работе, так и в личной жизни. С первого взгляда такой мужчина может показаться слегка консервативным и замкнутым, но стоит поговорить с ним — и станет понятно, что на самом деле он наблюдателен и немного застенчив.

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Баскетбольные кеды

У этого мужчины прекрасно развито чувство юмора. Его шутки действительно остроумны и иногда саркастичны. Он открыт для новых знакомств, активен и оптимистичен. Психологи отмечают, что мужчина в кедах может оказаться немного инфантильным (особенно если он выбирает цветные шнурки). Но не стоит бояться, что он избегает серьезных отношений. Вполне возможно, что его ребячливость безобидна и ничуть не угрожает семейной жизни: например, он с удовольствием играет в приставку или давно мечтает поехать в Диснейленд.

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Если мужчина носит этот тип обуви не только в условиях жесткого дресс-кода, то, скорее всего, он стремится доказать миру, что он лучший во всем. Такому человеку важно в глазах окружающих выглядеть успешным, обеспеченным, востребованным. Он стремится все разложить по полочкам и везде успеть, но втайне может мечтать о маленьком безумстве: прыжке с парашютом, ярком романе или даже внезапном увольнении.

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Челси

Эта модель ботинок без шнуровки — выбор практичного мужчины, который любит путешествовать и открывать для себя мир. Он не сидит на месте и утром иногда не знает, где окажется вечером. Он активно занимается саморазвитием: слушает музыку, а может быть, рисует или фотографирует. Монотонной работе в офисе он, скорее всего, предпочтет фриланс или свободный график. В женщинах он ценит прежде всего естественность и энергичность. Не выносит лицемерия и предпочитает оставаться самим собой в любой ситуации.

Белые кожаные кеды или кроссовки

Мужчина в такой обуви явно следит за подиумными тенденциями, пусть не очень рьяно. Он уверен, что мужской стиль не должен быть вызывающим: лаконичная белая пара ему по душе гораздо больше, чем навороченные дизайнерские кроссовки. Важно обратить внимание, насколько чистой выглядит его светлая обувь. Если она безукоризненно белоснежна — есть риск, что слишком педантичен и придирчив к мелочам. В любом случае светлая обувь — выбор смелого мужчины, который не боится взять на себя ответственность — и в работе, и в отношениях.

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Лоферы с кисточками

Эта романтичная обувь прекрасно выражает внутреннюю сущность ее обладателя: мужчина в лоферах наверняка любит помечтать — о собственной студии в Париже, о любви с первого взгляда или о записи своего музыкального альбома. Он не против оказаться в центре внимания и услышать комплимент от незнакомки в свой адрес. Зачастую и одежду такой мужчина выбирает достаточно экстравагантную: может надеть и бархатный пиджак, и сорочку с затейливым узором — и при этом чувствовать себя в таком аутфите как рыба в воде.

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