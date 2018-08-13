Длина миди + оверсайз-пиджак: 10 вариантов самого модного сочетания осени

Один из главных осенний трендов — сочетание миди-юбок с объемными пиджаками и блейзерами. Классические вещи смотрятся свежо за счет небанальных фасонов: вместо карандаша модницы выбирают модели с асимметричным подолом и плиссировку. С пиджаком будто с мужского плеча можно создать наряд в стиле power dressing, а с удлиненным блейзером — женственный и расслабленный вариант ежедневной офисной униформы. Имеет смысл составлять комплект из коллекции одного бренда или, наоборот, искать необычные сочетания у разных марок — и чем больше в них будет принта в клетку, тем лучше. Добавьте ботфорты или сапоги с широким голенищем, пальто и считайте, что к холодам вы готовы.