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Длина миди + оверсайз-пиджак: 10 вариантов самого модного сочетания осени
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Длина миди + оверсайз-пиджак: 10 вариантов самого модного сочетания осени 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Один из главных осенний трендов — сочетание миди-юбок с объемными пиджаками и блейзерами. Классические вещи смотрятся свежо за счет небанальных фасонов: вместо карандаша модницы выбирают модели с асимметричным подолом и плиссировку. С пиджаком будто с мужского плеча можно создать наряд в стиле power dressing, а с удлиненным блейзером — женственный и расслабленный вариант ежедневной офисной униформы. Имеет смысл составлять комплект из коллекции одного бренда или, наоборот, искать необычные сочетания у разных марок — и чем больше в них будет принта в клетку, тем лучше. Добавьте ботфорты или сапоги с широким голенищем, пальто и считайте, что к холодам вы готовы.
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