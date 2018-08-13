Национальный орнамент на батике, свитшоты с мамонтами и морошкой. Ямальские мастерицы представят свои бренды

К проекту «Ямал — центр арктической моды» присоединились ещё три салехардские участницы — Галина Кимобаева, Юлия Скиц и Мими Ильницкая.

Галина Кимобаева уже на протяжении десяти лет создает женскую и детскую одежду. Это и выпускные платья, и повседневная одежда, а также шапки и шарфы. Кроме того, она воплощает рисунки ребенка в мягкие игрушки. Мечта Галины — сделать более современными женские платья народов ханты и ненцы. Для этого она задумала соединить национальный орнамент на батике, только орнамент будет не пришивной. Работа кропотливая, но результат должен превзойти все ожидания. Осуществить задуманное будет непросто, но Галина постарается. От конкурса мастерица ждет только победы, а также хотела бы научиться чему-то новому.

Юлия Скиц работает в разных техниках и с разными материалами. Каждый день совершенствуясь, изучая новые техники, материалы и направления, она создаёт уникальные аксессуары, подарки ручной работы и декорирует одежду. Все её изделия сделаны с любовью и большим энтузиазмом.

Дизайнер-художник Мими Ильницкая подала заявку, исходя из того, что у неё есть в коллекции, и создавая новый бренд. Приехав на Ямал два года тому назад, она запустила с мужем новый проект по продвижению молодежной культуры. Начали делать принты, открытки и наклейки с ямальской символикой. Затем перешли на одежду, сделав упор на качество, — это французские свитшоты и бельгийские футболки. Сейчас планируют шить одежду по их лекалам. Новый бренд она назвала «Полуостров» в честь Ямала. Вся одежда будет перекликаться с арктическим регионом. Это и природа, и животные, и то, что близко людям по духу, — сила, север, холод. Также в новой коллекции не обойдется без мамонтов, цветов и морошки. По словам дизайнера, новая коллекция будет более высокотехнологичной и минималистичной.

«Стараемся все это адаптировать и привить у молодежи любовь к своему родному краю. В будущем хотим, чтобы вся Россия узнала, что носят молодые ямальцы и что им дорого», — сказала она.

Конкурс организовала продюсерская студия Nelly Brener при поддержке региональной общественной организации «Центр развития гражданских инициатив». У мастериц ещё есть время подать заявку и принять участие в интересном и уникальном конкурсе. Всех участников назовут 15 сентября.