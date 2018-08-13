Чеченский спортсмен стал моделью модного дома Versace

Чеченский спортсмен стал моделью модного дома VersaceМужчина-модель, данным сочетанием никого уже не удивить. Но «борец-модель» — соединение действительно необычное.

Неделя моды в Париже — одно из самых ожидаемых событий: потрясающие наряды от именитых кутюрье, дебютные показы молодых дизайнеров для известнейших домов моды. В этом сезоне немалый интерес вызывают и участники, возможно новые fashion-звезды. Кастинг-директоры составили список перспективных моделей, в числе которых оказался и Ислам Дулатов. Шелли Деркан (Loewe, Salvatore Ferragamo, Issey Miyake) и Эшли Брокау (Vogue, Prada, Louis Vuitton , JW Anderson) предрекают юноше блестящую будущность.

Ислам Дулатов — уроженец Чечни. В 2007 семья эмигрировала в Германию в статусе беженцев, ныне семья проживает в Дюссельдорфе. Модельный агент нашел Ислама в Instagram. Дебют был крайне успешен: так модный дом Versace включил Дулатова в показ на условиях экслюзива.

Исламу 19 лет, он полупрофессиональный боец смешанных единоборств.