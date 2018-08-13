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Чеченский спортсмен стал моделью модного дома Versace
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Чеченский спортсмен стал моделью модного дома Versace 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Чеченский спортсмен стал моделью модного дома VersaceМужчина-модель, данным сочетанием никого уже не удивить. Но «борец-модель» — соединение действительно необычное.
Неделя моды в Париже — одно из самых ожидаемых событий: потрясающие наряды от именитых кутюрье, дебютные показы молодых дизайнеров для известнейших домов моды. В этом сезоне немалый интерес вызывают и участники, возможно новые fashion-звезды. Кастинг-директоры составили список перспективных моделей, в числе которых оказался и Ислам Дулатов. Шелли Деркан (Loewe, Salvatore Ferragamo, Issey Miyake) и Эшли Брокау (Vogue, Prada, Louis Vuitton, JW Anderson) предрекают юноше блестящую будущность.
Ислам Дулатов — уроженец Чечни. В 2007 семья эмигрировала в Германию в статусе беженцев, ныне семья проживает в Дюссельдорфе. Модельный агент нашел Ислама в Instagram. Дебют был крайне успешен: так модный дом Versace включил Дулатова в показ на условиях экслюзива.
Исламу 19 лет, он полупрофессиональный боец смешанных единоборств.
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