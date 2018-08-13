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Логотип Supreme появился на первой полосе New York Post. Теперь все скупают газету
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Логотип Supreme появился на первой полосе New York Post. Теперь все скупают газету 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
За последние несколько лет из уличного бренда для скейтеров Supreme превратился чуть ли не в самый модный и востребованный лейбл, чему во многом поспособствовала нашумевшая коллаборация с Louis Vuitton. Анонсировать новую коллекцию марка решила с размахом — обложку сегодняшнего выпуска газеты New York Post украсил узнаваемый логотип. Сила логотипа уже работает — газету перепродают за 40 фунтов, хотя ее розничная стоимость — 1 фунт. Кто после этого скажет, что печать умирает?
В прошлом году бренд объявил о сотрудничестве с нью-йоркской подземкой. На некоторых станциях метро в продажу поступили фирменные проездные с логотипом Supreme. Преданные фанаты уличного бренда выстраивались в многометровые очереди, чтобы получить заветный билетик. Самые находчивые продавали лимитированные карточки на eBay ни много ни мало за тысячу долларов.
New York Post on newsstands now. @nypost
A post shared by Supreme (@supremenewyork) on Aug 13, 2018 at 2:45am PDT
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