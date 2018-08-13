Больше не модель: Алессандра Амбросио стала skinny-fat

Звезда отдыхает на пляже в Малибу и, кажется, позволила себе есть сладости и не заниматься спортом.

Сейчас абсолютно все стараются следить за своей фигурой, чтобы можно было похвастаться кубиками пресса и идеальными ягодицами, снимками в купальнике в Instagram. Но Алессандра Амбросио явно не из их числа. 37-летняя модель забросила себя после расставания с гражданским мужем и отцом их двоих детей Джейми Мазуром. Спустя пару месяцев она набрала лишний вес и стала выглядеть не так привлекательно, как раньше.

На днях звезду застали папарацци на пляже в Малибу. Звезда была одета в черный раздельный купальник, который подчеркивал неидеальную фигуру Алессандры, которую она и не собирается улучшать.

После того как она поправилась, тело Амбросио перестало быть упругим и подтянутым. Теперь ее точно можно назвать skinny fat, ведь у модели появились слегка обвисший животик и жирок на боках. Но, по всей видимости, нового бойфренда Алессандры, дизайнера и основателя итальянского бренда одежды Alanui Николо Одди, это совсем не волнует. Именно поэтому модель с радостью пропускает свои жесткие тренировки и перестала следить за питанием.

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