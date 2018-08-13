Новая коллекция UShatáva: фартуки из эко-кожи и мужская одежда, которая понравится вашей девушке

UShatava, которым занимаются Алиса Ушакова и Нино Шаматава, оправдывает звание одного из самых перспективных брендов России. После летней коллекции с платьями-халатами, непромокаемыми тренчкотами, повседневными пижамами и отсылками к национальной грузинской одежде дизайнеры выпустили одежду на осень и зиму. На этот раз она сделана с заботой не только о женщинах, но и о мужчинах: помимо фартуков из эко-кожи, выбеленных тотал-луков, трикотажных леггинсов и теплых курток, в коллекции есть расслабленные джемперы, кэжуальные брюки-дудочки и пальто песочного цвета по демократичной цене.

Коллекция, посвященная трехлетию бренда и его любви к экологии (с поиском альтернативы коже и другим натуральным материалам), появится в продаже 17 августа. Примерить и купить в Петербурге ее можно в фэшн-кластере «Ателье»: джемпер обойдется в 3300 рублей, а пальто-халат — В 11 900 рублей.