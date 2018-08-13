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Мужчина выехал на такси из Твери в Вышний Волочек и пропал
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Мужчина выехал на такси из Твери в Вышний Волочек и пропал 

tvernews.ru 55 минут назад
Фото: tvernews.ru
Пропал Любимов Олег Владимирович,1983 г.р., Гусь Хрустальный, Владимирская обл.
8 августа в 17.30 выехал из Владимира в Тверь. Затем 9 августа из Твери он выехал на такси предположительно в Вышний Волочек и до места назначения так и не добрался.
Приметы: на вид 34 года, рост 180 см, русые волосы, среднее телосложение, короткая челка зачесана на правую сторону, глаза голубые.
Особые приметы: большой шрам на правой коленке.
Был одет: рубашка с коротким рукавом с черного цвета с бело-голубым принтом, серые брюки, черные кеды со шнурками.
Вещи: спортивная черная сумка, коричневая барсетка, телефон, банковская карта. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.
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