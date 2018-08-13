3 образа на новую рабочую неделю, когда лето почти кончилось

1.

Зимой в стиле бохо особенно не походишь, поэтому точно нужно брать от этого стиля все и сейчас. Для этого подойдет укороченный топ с открытыми плечами I Am Studio с широкими рукавами и брюки с этническим принтом SOL Selivanova Olga. Дополните лук крупными серьгами и открытой обувью на каблуке.

2.

Мы тут пришли к выводу, что свидания летом не походят на свидания в любое другое время года. Когда еще можно нарядиться в деликатное платье-комбинацию и не умереть от обморожения. Сейчас вечером становится уже прохладно, поэтому, как говорится, feel free взять с собой легкий джемпер или свитшот. Идеально, чтобы он еще и подходил по цвету к вашему платью. А обувь пусть будет удобной — на первом свидании уже достаточно неловко, пусть хоть обувь не отвлекает внимание. Кроссовки Puma из коллаборации с Шантель Мартин отлично впишутся в образ — их можно найти магазинах Street Beat.

3.

В последние летние дни обязательно нужно вдоволь нагуляться и накататься на велосипедах, ролика и скейтбордах, пойти в поход или на пикник — сделать все то, что можно только в этот сезон. А еще есть вариант отправиться на поиски коллекционных банок Pepsi — фотографии с ними где-нибудь в парке получатся очень атмосферными (#яумамыфотограф). Для этого всего вам нужна удобная одежда — джинсовые шорты Levi's и укороченный худи 404 Not Found помогут на прогулке выглядеть стильно. Кстати, не забудьте в выходные отнести любые вещи Levi's на фестиваль Faces&Laces, где вы сможет кастомизирвоать их в Levi's Tailor Shop. С дизайном вам помогут дизайнеры таких марок, как Мурмуризм, Wolee, Volchok, A Shade More и Ziq&Yoni.