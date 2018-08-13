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10 самых необычных монокини для отпуска в августе
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10 самых необычных монокини для отпуска в августе 

Harper’s Bazaar 26 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Один из главных пляжных трендов уходящего лета — купальники, которые не назовешь ни слитными, ни раздельными. Особенно часто в них можно увидеть представительниц клана Кардашьян-Дженнер, и любовь сексапильных сестер к данному элементу гардероба вполне объяснима. Подобные костюмы для купания не только выглядят весьма пикантно, но и позволяют подставить солнцу те части тела, что в классических моделях обычно скрыты. Правда, здесь нужно быть осторожнее: риск неровного загара повышается в разы. Зато все взгляды на пляже точно будут обращены только на вас!
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