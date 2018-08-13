Петербургские бренды устроили массовую распродажу одежды и обуви

Петербургские магазины, шоу-румы и концепт-сторы снизили цены на летние коллекции и пополнили наш гид по щедрым городским распродажам. Это едва ли не единственная возможность купить вещи локальных брендов почти за бесценок: Jana Segetti отправили на тотал-сейл платья, костюмы и юбки для офиса, Bat Norton отдают за 3000 рублей анораки, мантии и футуристичные хайтопы, а Nevalenki распродают обувь, которую вы проносите всю грядущую осень, — бело-розово-желтые дерби с нашивками, рюшами и надписями.

Кроме монобрендовых шоу-румов, финальные скидки до 50% объявили магазин российских дизайнеров 8-store и главная шоппинг-мекка петербургских скейтбордистов «Отдел». Первый снизил цены на барочные платья Lena Maksimova, легкие костюмы Bregeda и униформы конструктивистов SØ, а второй — на джинсовки HUF, толстовки Champion и спортивные рубашки Diamond. Весь ассортимент можно посмотреть на фирменных сайтах и там же уточнить информацию о наличии: вещи дешевле, чем у масс-маркета, быстро расходятся среди петербуржцев.