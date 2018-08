Подружка байкера: 10 кожаных оверсайз-курток для самых дерзких

A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Aug 2, 2018 at 7:04pm PDT Осень еще не вступила в свои права, но задуматься о том, что вы будете носить через месяц-другой, определенно стоит уже сейчас. Если чувствуете, что есть желание подерзить, то попробуйте сменить привычную косуху на «куртку байкера» формата оверсайз. В ней вы будете выглядеть особенно хрупкой и нежной, но при этом покажете свой крутой нрав.

Кожаная куртка будто с мужского плеча может быть разной: классически черной, как у Saint Laurent и Isabel Marant, или стального оттенка, как у Prada; с эффектом потертости, как у Balenciaga и Manokhi, или с декоративными элементами вроде вышивки или заклепок, как у Red Valentino и Gucci.

Что вам больше по душе — выбирайте сами. В любом случае не прогадаете!