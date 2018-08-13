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13 бежевых пальто вне моды и времени
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13 бежевых пальто вне моды и времени 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Какая бы эпоха ни вошла в моду в следующем сезоне и какую бы it bag ни придумал Алессандро Микеле для Gucci, его вы найдете в коллекциях даже уличных брендов вроде Off-White. Все благодаря портному Акилле Марамотти — основателю Max Mara. Он первым одел итальянских женщин в пальто из верблюжьей шерсти, а мирового успеха добилась в начале 80-х креативный директор Дома Анна Мария Беретта с двубортной моделью 101801. Сегодня линейка гораздо шире, а верхнюю одежду цвета «кэмел» разных фасонов делают все знаменитые марки. Приталенные, прямые, халаты, коконы — хотя бы одно должно быть у каждой.
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