13 бежевых пальто вне моды и времени

Какая бы эпоха ни вошла в моду в следующем сезоне и какую бы it bag ни придумал Алессандро Микеле для Gucci, его вы найдете в коллекциях даже уличных брендов вроде Off-White. Все благодаря портному Акилле Марамотти — основателю Max Mara. Он первым одел итальянских женщин в пальто из верблюжьей шерсти, а мирового успеха добилась в начале 80-х креативный директор Дома Анна Мария Беретта с двубортной моделью 101801. Сегодня линейка гораздо шире, а верхнюю одежду цвета «кэмел» разных фасонов делают все знаменитые марки. Приталенные, прямые, халаты, коконы — хотя бы одно должно быть у каждой.