Кайли Дженнер затмила Ким Кардашьян «голым» нарядом

Похоже, младшая представительница семейства Кардашьян-Дженнер продолжает конкурировать с легендарной Ким

Кайли Дженнер отпраздновала свое 21-летие. По американским законам, именно этот возраст считается совершеннолетием: с этого момента официально разрешается покупать алкоголь, а также посещать ночные клубы. Неудивительно, что обычно этот праздник отмечается с грандиозным размахом.

Кайли устроила громкую вечеринку по случаю дня рождения в Delilah — одном из самых дорогих ресторанов-клубов Западного Голливуда. Само собой на празднование был приглашен весь цвет шоу-бизнеса, а также семейство Кардашьян-Дженнер в полном составе. Дресс-код вечеринки оказался вполне очевидным: блестки и все, что с ними связано. Кроме того, гостям было рекомендовано прийти в ресторан в розовом. Сама изменница именно этот цвет и выбрала. Причем, переодевалась одна дважды за вечер.

Первый нарядом стал эффектный «голый» комбинезон без бретель, усыпанный пайетками и блестками. Скажем честно, этот предмет гардероба выглядел весьма странно: он целиком обтягивал фигуру Кайли, подчеркивая каждый изгиб. Даже Ким Кардашьян на фоне младшей сестры выглядела скромно и прилично. И это при том, что для выхода в свет она выбрала ярко-розовое микроплатье с декольте и разрезом на животе.

Второй туалет Кайли был чуть спокойнее. Ее выбор пал на комплект оттенка фуксии, состоявший из асимметричной юбки и укороченного жакета.

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