Ещё
Кайли Дженнер затмила Ким Кардашьян «голым» нарядом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайли Дженнер затмила Ким Кардашьян «голым» нарядом 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Похоже, младшая представительница семейства Кардашьян-Дженнер продолжает конкурировать с легендарной Ким.
Кайли Дженнер отпраздновала свое 21-летие. По американским законам, именно этот возраст считается совершеннолетием: с этого момента официально разрешается покупать алкоголь, а также посещать ночные клубы. Неудивительно, что обычно этот праздник отмечается с грандиозным размахом.
Кайли устроила громкую вечеринку по случаю дня рождения в Delilah — одном из самых дорогих ресторанов-клубов Западного Голливуда. Само собой на празднование был приглашен весь цвет шоу-бизнеса, а также семейство Кардашьян-Дженнер в полном составе. Дресс-код вечеринки оказался вполне очевидным: блестки и все, что с ними связано. Кроме того, гостям было рекомендовано прийти в ресторан в розовом. Сама изменница именно этот цвет и выбрала. Причем, переодевалась одна дважды за вечер.
Первый нарядом стал эффектный «голый» комбинезон без бретель, усыпанный пайетками и блестками. Скажем честно, этот предмет гардероба выглядел весьма странно: он целиком обтягивал фигуру Кайли, подчеркивая каждый изгиб. Даже Ким Кардашьян на фоне младшей сестры выглядела скромно и прилично. И это при том, что для выхода в свет она выбрала ярко-розовое микроплатье с декольте и разрезом на животе.
Второй туалет Кайли был чуть спокойнее. Ее выбор пал на комплект оттенка фуксии, состоявший из асимметричной юбки и укороченного жакета.
Пэрис Хилтон опозорилась в розовом наряде
Вы не поверите: Шарлиз Терон перестала быть секси
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Больше не модель: Алессандра Амбросио стала skinny-fat «Голое» платье Линдси Лохан открыло прохожим все ее прелести Как амазонка: Ирина Шейк вышла в свет в металлическом ультрамини
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки124
Что скрывает Пугачева?8
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией37
Киркоров показал горячее фото с Бузовой16
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение