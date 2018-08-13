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Кайли Дженнер в ослепительном мини-платье Gucci
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Кайли Дженнер в ослепительном мини-платье Gucci 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В минувшую пятницу у топ-модели и одной из самых богатых девушек США был день рождения — законодательнице моды Кайли Дженнер исполнился 21 год. В столь юном возрасте она сыскала небывалую популярнсть, начавшуюся с участия в телешоу «Семейство Кардашян» и продолжающуюся теперь уже далеко за его пределами. Дженнер — любимица ведущих мировых дизайнеров, без ее участия не обходится ни один значимый показ моды, все фотографы мечтают снимать ее в своих проектах. Девушка первой надевает и выгуливает образы с подиумов на радость их создателям.
Свой день рождения Кайли отметила в ресторане Delilah, в Западном Голливуде, сменив два наряда. Начав празднование в ярко-розовом платье от Dundas World, позже она переоделась в блестящий мини-комбинезон. После громкого отмечания девушка, перекрасившаяся из брюнетки в платиновую блондинку, сменила наряды на винтажное платье на одно плечо от Gucci.
Публикация от Kylie (@kyliejenner) 12 Авг 2018 в 11:18 PDT  Платье усыпано несколькими сотнями камней и выразительно подчериквает фигуру своей обладательницы. Особенно изящно наряд от знаменитого итальянского Дома моды смотрится в паре с бриллиантовыми серьгами Дженнер.
«Горячее, чем в аду», — прокомментировали образ Кайли американские стилисты.
perfect night 🎉💗
Публикация отKylie (@kyliejenner) 11 Авг 2018 в 10:45 PDT
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