Модель из Перми снялась для обложки юбилейного Vogue-Россия

Наталья Водянова и Ирина Шейк. Российская версия издания Vogue празднует 20-летний юбилей. Первый номер глянцевого журнала вышел в свет в России в далёком 1998 году. В честь этого юбилея для обложки сентябрьского номера журнала были приглашены самые известные российские модели: Наташа Поли

Втроём они позируют в блестящих мини-платьях с цветочным узором из осенне-зимней коллекции Saint Laurent и солнечных очках Prada. Обложку юбилейного номера издание опубликовало в своём Instagram, затем аналогичный пост появился и на страничке модели из Перми.

В активе одной из востребованных моделей мира из Перми Наташи Поли, напомним, десятки работ для обложек глянцевых журналов, рекламные проекты с известными брендами, участие в Неделях моды. Свой путь в мире моды девушка начинала в начале 2000-х, а в перерывах между съемками летала в Пермь, чтобы заканчивать школу. Сейчас 33-летняя модель замужем за бизнесменом, воспитывает 5-летнюю дочь.