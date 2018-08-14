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Одна краше другой: ослепительные Поли, Водянова и Шейк украсили юбилейные обложки русского Vogue
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Одна краше другой: ослепительные Поли, Водянова и Шейк украсили юбилейные обложки русского Vogue 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Российские модели с мировым именем стали героинями юбилейных обложек русского Vogue в выпуске, посвященном 20-летию издания в России.
Российских красавиц для Vogue снял итальянский фотограф Джампаоло Сгура. На одной из обложек Наташа Поли, Наталья Водянова и Ирина Шейк демонстрируют идеальные ноги в одинаковых ярких нарядах Yves Saint Laurent, прогуливаясь по мостовой босиком, хохоча и держа в руках туфли на шпильках.
В соцсетях Vogue также показал две сольные обложки — с Водяновой и Шейк. Наталья Водянова счастливо позирует с пышной копной волос и в шелковом платье Michael Kors, а молодая мама Ирина Шейк не стесняется показать результаты работы над фигурой в обтягивающем аутфите Versace.
А кого из российских супермоделей считаешь самой привлекательной ты?
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Фото:Instagram
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