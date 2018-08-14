Одна краше другой: ослепительные Поли, Водянова и Шейк украсили юбилейные обложки русского Vogue

Российские модели с мировым именем стали героинями юбилейных обложек русского Vogue в выпуске, посвященном 20-летию издания в России.

Наталья Водянова и Российских красавиц для Vogue снял итальянский фотограф Джампаоло Сгура. На одной из обложек Наташа Поли Ирина Шейк демонстрируют идеальные ноги в одинаковых ярких нарядах Yves Saint Laurent, прогуливаясь по мостовой босиком, хохоча и держа в руках туфли на шпильках.

В соцсетях Vogue также показал две сольные обложки — с Водяновой и Шейк. Наталья Водянова счастливо позирует с пышной копной волос и в шелковом платье Michael Kors, а молодая мама Ирина Шейк не стесняется показать результаты работы над фигурой в обтягивающем аутфите Versace.

А кого из российских супермоделей считаешь самой привлекательной ты?

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Фото:Instagram