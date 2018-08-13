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В сети появилась юбилейная обложка российского Vogue
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В сети появилась юбилейная обложка российского Vogue 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В инстаграме российского Vogue появилась обложка юбилейного сентябрьского выпуска. На ней Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли позируют в блестящих мини-платьях с цветочным принтом из осенне-зимней коллекции Saint Laurent и солнечных очках Prada.
За стиль съемки отвечала Ольга Дунина, автором обложки стал итальянский фотограф Джампаоло Сгура, известный частым сотрудничеством с Vogue и GQ разных стран. Номер можно будет приобрести с 15 августа.
В 1998 году вышел первый номер Vogue Россия. Тогда главным редактором издания была Алена Долецкая, а на обложке появились Кейт Мосс и Эмбер Валетта на Красной площади. Напомним, что сейчас должность главного редактора занимает Маша Федорова.
Обложка сентябрьского Vogue
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