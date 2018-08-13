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Раскрыта необходимая частота покупки нового бюстгальтера
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Раскрыта необходимая частота покупки нового бюстгальтера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Жозефин Скрайвер (Josephine Skriver) вычислила, как часто женщинам необходимо покупать новый бюстгальтер. Об этом сообщает The Sun.
По словам Скрайвер, работа в компании «открыла ей глаза» на то, как сильно со временем изменяется форма женской груди. «С меня сняли мерки три года назад, и с тех пор я была уверена, что это мой размер. Но я забыла, что он меняется в зависимости от регулярности тренировок или времени месяца, — рассказала девушка, — Когда меня снова измерили в VS, я была шокирована, увидев совершенно другие цифры».
Неправильно подобранное белье может привести к болям в спине и мышечному напряжению, поэтому 25-летняя Скрайвер порекомендовала подбирать новый бюстгальтер каждые шесть месяцев.
В августе Китайский технический дизайнер Наоми Ву создала корсет, подсвечивающий силиконовые импланты в груди. По словам дизайнера, в корсет встроены волоконно-оптические кабели, которые соприкасаются с силиконовой грудью, а специальный прозрачный материал преломляет свет и подсвечивает ее.
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