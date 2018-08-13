Раскрыта необходимая частота покупки нового бюстгальтера

Модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Жозефин Скрайвер (Josephine Skriver) вычислила, как часто женщинам необходимо покупать новый бюстгальтер. Об этом сообщает The Sun.

По словам Скрайвер, работа в компании «открыла ей глаза» на то, как сильно со временем изменяется форма женской груди. «С меня сняли мерки три года назад, и с тех пор я была уверена, что это мой размер. Но я забыла, что он меняется в зависимости от регулярности тренировок или времени месяца, — рассказала девушка, — Когда меня снова измерили в VS, я была шокирована, увидев совершенно другие цифры».

Неправильно подобранное белье может привести к болям в спине и мышечному напряжению, поэтому 25-летняя Скрайвер порекомендовала подбирать новый бюстгальтер каждые шесть месяцев.

В августе Китайский технический дизайнер Наоми Ву создала корсет, подсвечивающий силиконовые импланты в груди. По словам дизайнера, в корсет встроены волоконно-оптические кабели, которые соприкасаются с силиконовой грудью, а специальный прозрачный материал преломляет свет и подсвечивает ее.