5 вещей из винила для стильной осени

Юбка-карандаш

Юбки-карандаш сейчас соперничают с мини за первенство среди главных трендов. Нам такие модели нравятся, поэтому мы готовы интегрировать их в свой гардероб. Но давайте добавим аутфиту перчинки и выберем юбку, например, из винила. С такой точно никакой образ не получится похожим на офисный.

Брюки

В этом году оставьте позади обтягивающий виниловые брюки. В новом осенне-зимнем сезоне актуальны модели прямого кроя или клеш. И цвет не обязательно должен быть черным — уверены, что «happy color» будет присутствовать не в одном вашем образе.

Красное платье

Мы уже рассказывали о том, что красное платье станет настоящей заменой маленькому черному — оно тоже подходит и для работы, и для вечеринок. А если это будет еще и платье из винила, то остаться в толпе незамеченной вам точно не грозит.

Плащ или кейп

Выбирая верхнюю одежду на новый сезон, обязательно присмотритесь к моделям из PVC или винила: это может быть длинный приталенный плащ, а может кейп. Такая вещь отлично дополнит любой ансамбль из базовых вещей. За вдохновением можно отправиться к сестрам Хадид.

Сумка

А если вы боитесь, что в одежде из винила вам будет слишком жарко (особенно в метро), но все же хотите использовать этот материал в вашем гардеробе, то выбирайте обувь или сумку из винила. Safe and sound!