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5 вещей из винила для стильной осени
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5 вещей из винила для стильной осени 

SNCmedia.ru 31 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
Юбка-карандаш
Юбки-карандаш сейчас соперничают с мини за первенство среди главных трендов. Нам такие модели нравятся, поэтому мы готовы интегрировать их в свой гардероб. Но давайте добавим аутфиту перчинки и выберем юбку, например, из винила. С такой точно никакой образ не получится похожим на офисный.
Брюки
В этом году оставьте позади обтягивающий виниловые брюки. В новом осенне-зимнем сезоне актуальны модели прямого кроя или клеш. И цвет не обязательно должен быть черным — уверены, что «happy color» будет присутствовать не в одном вашем образе.
Красное платье
Мы уже рассказывали о том, что красное платье станет настоящей заменой маленькому черному — оно тоже подходит и для работы, и для вечеринок. А если это будет еще и платье из винила, то остаться в толпе незамеченной вам точно не грозит.
Плащ или кейп
Выбирая верхнюю одежду на новый сезон, обязательно присмотритесь к моделям из PVC или винила: это может быть длинный приталенный плащ, а может кейп. Такая вещь отлично дополнит любой ансамбль из базовых вещей. За вдохновением можно отправиться к сестрам Хадид.
Сумка
А если вы боитесь, что в одежде из винила вам будет слишком жарко (особенно в метро), но все же хотите использовать этот материал в вашем гардеробе, то выбирайте обувь или сумку из винила. Safe and sound!
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