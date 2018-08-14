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Анонсированы люксовые смарт-часы Michael Kors Runway
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Анонсированы люксовые смарт-часы Michael Kors Runway 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Компания Michael Kors провела показ новых умных часов Runway из своей коллекции. Michael Kors — это производитель аксессуаров премиум-класса, и часы не стали в этом плане исключением.
Внешне Runway выполнены в стиле классических наручных часов, однако без смарт-составляющей тут не обошлось. Она выражена в наличии процессора Qualcomm Wear 2100, модулей Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n, GPS-ресивера для навигации и экрана круглой формы с диаметром 1,2 дюйма и разрешением 390х390 точек. Часы Runway управляются мобильной платформой Google Wear OS, ранее известной как Android Wear, и у них есть поддержка голосового ассистента Google Assistant, который всего пару недель назад наконец-то изучил русский язык. Поддержка платежной системы G Pay от Google тоже в наличии.
В дополнение к перечисленному в составе Runway имеются фитнес-компоненты: счетчик калорий и шагов, контроллеры сна и активности, а также датчик сердечного ритма и подсчет расстояния. В бонус — защита от воды и пыли по стандарту IP68. К сожалению, во время анонса стоимость и дата релиза часов Runway названы не были, однако производитель сообщил, что выйдут они в ближайшем будущем в черном, серебристом, розовом и даже золотом цветах корпуса для охвата максимально широкой аудитории потенциальных покупателей.
Женский форум  Ещё 2 источника 
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