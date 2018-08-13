И в пир, и в мир: 9 самых удобных сумок-трансформеров

Уже в сентябре сумка Chanel 31 появится в фирменных бутиках бренда по всему миру. Главная особенность новинки заключается в том, что из клатча она мгновенно превращается в тоут.

Всем тем, кто питает слабость к вещам-трансформерам, предлагаем присмотреться и к другим многозадачным аксессуарам. В нашей подборке — 9 настоящих «универсальных солдат»: их вы сможете носить через плечо, на спине, под мышкой или на кисти руки. Смело отправляйтесь с ними в офис, на учебу, в дорогу или на встречу с подругами.