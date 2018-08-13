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И в пир, и в мир: 9 самых удобных сумок-трансформеров
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И в пир, и в мир: 9 самых удобных сумок-трансформеров 

Harper’s Bazaar 22 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Уже в сентябре сумка Chanel 31 появится в фирменных бутиках бренда по всему миру. Главная особенность новинки заключается в том, что из клатча она мгновенно превращается в тоут.
Всем тем, кто питает слабость к вещам-трансформерам, предлагаем присмотреться и к другим многозадачным аксессуарам. В нашей подборке — 9 настоящих «универсальных солдат»: их вы сможете носить через плечо, на спине, под мышкой или на кисти руки. Смело отправляйтесь с ними в офис, на учебу, в дорогу или на встречу с подругами.
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