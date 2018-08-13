Погоня за модой — удар по кошельку

Стоит ли тратиться на брендовые вещи? Заходя в магазин спорттоваров, многие задают себе этот вопрос. Дело в том, что одежда и обувь от известных производителей, как правило, стоит в 2–3 раза дороже, чем от неизвестных. Многие убеждены, что платим мы на самом деле за название. Но это не так.

Покупая, скажем, товар от «Найк», «Адидас» или «Рибок», мы платим прежде всего за качество. В частности, за качество материалов. Они либо натуральные, либо высокотехнологичные. Подошвы дорогих кроссовок, в отличие от подошв дешевых, пружинят и разгружают ступню. Да и служат намного дольше. Почему? Потому что известные производители десятки лет вкладываются в создание новых материалов и оборудования для их производства.

Покупая брендовую вещь, мы платим и за качество пошива, которое тщательно контролируется. Ну и, конечно, платим за сам бренд — ведь в его построение — прямую рекламу, пиар-акции и так далее — вкладываются гигантские деньги. Разумеется, все траты закладываются в стоимость товара. И тут нужно учитывать важный нюанс. Торговая наценка на разные брендовые товары очень разная.

Если это новая, широко разрекламированная коллекция, скажем, кроссовок, наценка может составлять 200–300 процентов. В этом случае за модную вещь вы переплачиваете очень много. Но если для вас главное не принцип «модно в этом сезоне», а качество, покупайте фирменные вещи на распродажах и в аутлетах — благо в Москве и области их много. Летнюю спортивную обувь лучше покупать осенью, сразу после сезона. Зимнюю — весной. Обязательно отслеживайте акции: например, три вещи часто продают по цене двух.

И последний момент: не стоит думать, что бренды сильно завышают цены. Примерно половина цены фирменной вещи — это наценка продавца. Ведь ему нужно арендовать помещение, платить зарплату продавцам, налоги и тому подобное. Зато именно продавцы и устраивают выгодные нам распродажи.