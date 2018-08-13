Найден способ избавить покупателей обуви от подделок

Американский производитель спортивной одежды Nike использует частных детективов для борьбы с продавцами контрафакта, сообщает The Outline.

Об этом стало известно после того, как отдел полиции Нью-Йорка по обеспечению безопасности границ опубликовал отчет о раскрытии сети торговцев поддельных кроссовок бренда. В нем сказано, что информацию о преступниках полицейские получили от частного бюро расследований, «связанного с компанией Nike». Злоумышленники ввозили обувь из Китая, а затем уже в Нью-Йорке добавляли на нее логотипы.

Согласно данным Иммиграционной и таможенной полиции США, с января 2016 года по июль 2018 года пятеро американцев китайского происхождения ввезли в США минимум 42 контейнера с кроссовками Nike Air Jordan на сумму более 70 миллионов долларов. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в августе издание Hypebae опубликовало рейтинг лучших кроссовок 2018 года. В него вошли 19 моделей и линий. Для рейтинга были отобраны модели как спортивных, так и люксовых марок. Лидером по числу отмеченных моделей — восемь — стал бренд Nike. В числе прочих выбраны модели, созданные совместно с модными брендами: Comme des Garçons x Nike Air Max 180 и Sean Wotherspoon x Nike Air Max 1/97.